Lời kể của tài xế được nghi phạm bắt cóc thuê chở 'con tin'

Tài xế không biết mình được nghi phạm bắt cóc thuê chở nạn nhân

Sau chuyến xe chở khách đi Thảo Cầm Viên (TP.HCM) về đến nhà đã hơn 18 giờ ngày 2.10, tài xế Nguyễn Hữu Phương (ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) đang nghỉ ngơi thì được Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Long An mời lên trụ sở làm việc.

Khi đi, ông Phương còn được yêu cầu phải chạy ô tô 7 chỗ mà gia đình ông đang sử dụng chạy dịch vụ. "Khi bị công an mời đi, tôi cũng khá hoang mang nhưng nghĩ mình làm tài xế chở khách thuê kiếm sống chứ có làm gì ai đâu", ông Phương kể.

Nghi phạm bắt cóc trẻ em Nguyễn Thanh Sơn tại thời điểm bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 22 giờ ngày 2.10, CSHS Công an tỉnh Long An mới thông tin cho ông Phương biết về chuyến xe mà ông đã chở khách quen là Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) đi cùng bé gái 3 tuổi liên quan một vụ án hình sự bắt cóc trẻ em để tống tiền. Lúc này, ông Phương mới hiểu vì sao mình bị công an mời lên làm việc và có quyết định tạm giữ ô tô của ông.

Tài xế Phương quả quyết trong suốt quá trình chở khách quen Nguyễn Thanh Sơn, ông Phương không hề hay biết và cũng không có bất cứ nghi ngờ gì về việc Sơn đang thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Theo lời tài xế này, nhà Sơn cách nhà ông khoảng 500 m, khoảng 14 giờ hôm qua (ngày 2.10), Sơn chạy xe máy đến nhà ông Phương, thuê ông điều khiển ô tô 7 chỗ chở Sơn lên Trường mầm non ở P.6, TP.Tân An để rước con đi học về.

Khi đến nơi, tài xế Phương đậu xe bên ngoài chờ, còn Sơn vào trường. Sau đó, Sơn dắt một bé trai và một bé gái gần bằng nhau đi ra, cả ba người mở cửa bước lên ô tô, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau rất bình thường.

Ông Phương được Sơn yêu cầu điều khiển xe chở đưa bé trai về nhà ở xã Nhị Thành, sau đó tiếp tục chở Sơn và bé gái đi Thảo Cầm Viên (TP.HCM) chơi.

Khi xe di chuyển trên QL.1, đoạn qua H.Bến Lức (Long An), có người gọi điện thoại cho Sơn và Sơn nói qua điện thoại: "Đang đi Thảo Cầm Viên chơi, thuê xe du lịch mà sợ mưa gió gì". Nói xong Sơn cúp máy.

Cũng theo lời ông Phương, lúc xe vào địa phận TP.HCM, Sơn lấy trong giỏ xách của mình ra gồm thức ăn, nước uống chuẩn bị sẵn rồi vừa trò chuyện, vừa cho bé gái ăn, uống. Bé gái cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 2.10, xe đến cổng Thảo Cầm Viên nhưng Sơn không trả tiền mà hẹn ông Phương 16 giờ ngày 3.10 đón Sơn chở về Long An rồi trả tiền luôn cho 2 chuyến.

Nói xong, Sơn ẵm gái trên tay và nói với tài xế Phương rằng sẽ vô nhà bà con ở gần đây ngủ, mai cho bé đi chơi Thảo Cầm Viên. Sau đó, ông Sơn quay về Long An mà không có bất cứ hoài nghi gì cho đến khi CSHS Công an tỉnh Long An mời lên làm việc.

Nghi phạm là bạn thân của cha bé gái bị bắt cóc

Theo lời anh T. (cha ruột bé C., bé gái bị bắt cóc - ngụ P.2, TP.Tân An, Long An), vợ chồng anh và vợ chồng Sơn là chỗ bạn bè quen biết lâu năm. Mỗi tuần, gia đình anh T. và gia đình Sơn thường đi ăn uống cùng nhau nên bé C. biết Sơn là người quen. Hơn nữa, bé C. và con trai của vợ chồng Sơn học chung trường cách nhà anh T. khoảng 2 km. Hằng ngày, từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút, anh T. hoặc vợ sẽ đến trường đón bé C.. Dù là bạn thân và đồng nghiệp đã 10 năm nhưng anh T. khẳng định chưa lần nào nhờ Sơn đón con giúp mình.

Bé C., sau hơn 6 tiếng bị bắt cóc, đã được công an giải cứu an toàn và đưa về giao cho gia đình B.B.

Trước đó, gần 16 giờ ngày 2.10, anh T. đang chuẩn bị rước con thì điện thoại anh nhận được tin nhắn từ tài khoản của Nguyễn Thanh Sơn: "Con gái mày đã bị tao bắt cóc. Phải chuyển tao 2 tỉ đồng nếu không thì tao giết con mày rồi tự tử".

Ngay sau đó, anh T. liền chuyển cho Sơn 100 triệu đồng và nói với Sơn rằng, gia đình đang huy động tiền, yêu cầu Sơn bình tĩnh. Sau đó, anh T. báo sự việc đến Công an tỉnh Long An.

Anh T. và Sơn tiếp tục nhắn tin qua lại với nhiều nội dung, phía anh T. cũng đã chuyển tiền nhiều lần nữa cho Sơn. Sau cùng, Sơn đồng ý giảm số tiền chuộc xuống còn 1 tỉ đồng và đã được gia đình anh T. đáp ứng đủ.

Nghi phạm khai gì với công an ?

Chiều 3.10, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Sơn để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, khởi tố bị can về hành vi bắt cóc trẻ em tống tiền.

Theo đại tá Tâm, Công an tỉnh Long An nhận được tin báo vụ việc bắt cóc trẻ em tại P.6, TP.Tân An vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2.10.

Nhận định mức độ nghiêm trọng của vụ án, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đã trực tiếp chỉ đạo nhiều lực lượng trực thuộc và yêu cầu sự phối hợp từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương truy bắt, giải cứu cháu bé.

Đến gần 22 giờ ngày 2.10, khi phát hiện nghi phạm ngồi xe khách lưu thông trên Quốc lộ 20, qua địa bàn H.Tân Phú (Đồng Nai) hướng về Lâm Đồng, lực lượng công an đón chặn vây bắt.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận do chơi cờ bạc thua dẫn đến nợ nần, bị nhiều chủ nợ thúc ép nên Sơn đã thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Sau khi đến Thảo Cầm Viên ở TP.HCM, Sơn đi taxi đến ở và gửi cháu bé tại Khách sạn S.H. (P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đến khi nhận đủ 1 tỉ đồng từ anh T., Sơn đã mua vé và đi xe khách lên tỉnh Lâm Đồng để trốn thì bị bắt.

Rạng sáng 3.10, Công an tỉnh Long An cũng đã bàn giao bé C. an toàn về cho gia đình anh T.