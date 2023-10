Gia đình đã chuyển 1 tỉ đồng cho nghi phạm bắt cóc bé gái ở Đồng Nai

Trưa 3.10, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan giải cứu bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 15 giờ 2.10, tại một trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (P.6, TP.Tân An, Long An). Nạn nhân là cháu Lê Mộc C. (3 tuổi, trú P.2, TP.Tân An).

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn bị bắt giữ H.K

Sau khi bắt cóc bé C. nghi phạm chở nạn nhân bằng ô tô về ấp 6 (xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) rồi tiếp tục đi về hướng TP.HCM và dùng điện thoại nhắn tin cho bố mẹ cháu bé yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng, nếu không sẽ giết cháu.

Sau khi nhận được 1 tỉ đồng từ gia đình cháu bé, nghi phạm gửi cháu cho nhân viên của một khách sạn có tên là An Phú ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) trông giữ và bắt xe khách trốn lên Đà Lạt.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt nghi phạm.

Bé C. đã trở về an toàn với gia đình DUY HOÀNG

Khoảng 21 giờ 30 ngày 2.10, khi nghi phạm đang đi xe khách trên QL20, đoạn qua địa bàn H.Tân Phú (Đồng Nai), hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng khác chặn bắt thành công.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, trú ấp 6, xã Nhị Thành). Bước đầu, Sơn khai nhận do nợ nần nên đã bắt cóc cháu C. để lấy tiền chuộc. Lực lượng chức năng đã đến khách sạn An Phú và đưa bé C. về gia đình an toàn.

Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra vụ án.