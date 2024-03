Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố thêm 1 cựu chủ tịch huyện

Sáng 15.3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Lê Tuấn Hồng (58 tuổi, trú TT.Gia Bình, H.Gia Bình, Bắc Ninh) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Lê Tuấn Hồng BACNINH.GOV.VN

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ông Hồng là cựu Bí thư Huyện ủy Lương Tài, cựu Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND H.Gia Bình giai đoạn 2011 - 2019. Quá trình điều tra, ông Hồng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại TT.Gia Bình.

Vụ án này được khởi tố vào tháng 12.2023. Thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can này cùng trú H.Gia Bình, gồm các ông: Lê Đình Xoan (68 tuổi), Nguyễn Ngọc Minh (63 tuổi), Nguyễn Chí Sớm (61 tuổi), Nguyễn Đức Bàng (65 tuổi), Nguyễn Mạnh Diễn (68 tuổi), Nguyễn Văn Thiệu (60 tuổi), Nguyễn Ngọc Cường (54 tuổi), Đặng Tân Lộc (42 tuổi), Nguyễn Xuân Quang (70 tuổi) và Nguyễn Văn Kiên (60 tuổi). Thông tin chi tiết về nội dung vụ án cũng như chức vụ, hành vi của các bị can này chưa được công bố.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết thi hành kỷ luật ông Hồng bằng hình thức cảnh cáo, sau khi nhận thấy trong thời gian giữ chức Phó chủ tịch UBND H.Gia Bình (tháng 7.2011 - tháng 6.2014) và Chủ tịch UBND H.Gia Bình (tháng 7.2014 - tháng 8.2019), ông Hồng có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cá nhân.