Khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can lợi dụng chức vụ ở Bắc Ninh

Tối 12.12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại TT.Gia Bình (H.Gia Bình, Bắc Ninh).



Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm các ông Lê Đình Xoan (68 tuổi, trú xã Xuân Lai, H.Gia Bình), Nguyễn Ngọc Minh (63 tuổi), Nguyễn Chí Sớm (61 tuổi), Nguyễn Đức Bàng (65 tuổi), Nguyễn Mạnh Diễn (68 tuổi), Nguyễn Văn Thiệu (60 tuổi), Nguyễn Ngọc Cường (54 tuổi), Đặng Tân Lộc (42 tuổi), Nguyễn Xuân Quang (70 tuổi) và Nguyễn Văn Kiên (60 tuổi), cùng trú TT.Gia Bình.

10 bị can kể trên bị bắt tạm giam ngày 12.12. Công an tỉnh Bắc Ninh chưa thông tin chi tiết về nội dung vụ án cũng như chức vụ, hành vi của các bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.