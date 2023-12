Thanh Hóa: Cựu Chủ tịch huyện Thường Xuân không thừa nhận tội 'lợi dụng chức vụ'

Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 1,4 tỉ đồng

Sáng 26.12, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", xảy ra tại huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa).



Bị cáo Cầm Bá Xuân (người đứng phía trước) cho rằng chỉ thiếu trách nhiệm chứ không lợi dụng chức vụ, quyền hạn MINH HẢI

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", gồm: Cầm Bá Xuân (58 tuổi), cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân, cựu Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Khánh (63 tuổi), cựu Trưởng phòng TN-MT H.Thường Xuân; Vũ Ngọc Nam (51 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng; Nguyễn Chí Thành (56 tuổi), cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Thường Xuân.

Riêng bị cáo Nguyễn Anh Linh, cựu cán bộ Chi cục Thuế H.Thường Xuân, bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2014, ông Thiều Quang Thực (43 tuổi, ngụ TT.Thiệu Hóa, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và ông Lê Đình Bình (50 tuổi, ngụ TT.Triệu Sơn, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) đến gặp ông Cầm Bá Xuân (thời điểm ông Xuân đang là Chủ tịch UBND H.Thường Xuân) để đề nghị được thuê đất xây dựng cơ sở chế biến lâm sản.

Ông Cầm Bá Xuân đã giao cho ông Lê Văn Khánh, khi đó là Trưởng phòng TN-MT H.Thường Xuân trực tiếp giải quyết vụ việc. Sau khi nhận chỉ đạo của ông Cầm Bá Xuân, ông Lê Văn Khánh cùng với ông Vũ Ngọc Nam (khi đó là Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng), ông Thực và ông Bình lựa chọn được vị trí đất rộng 18.100 m2, là đất rừng sản xuất đã giao cho các hộ dân tại khu vực thôn Hòa Lâm (xã Ngọc Phụng).

Các bị cáo (những người đứng) tại phiên tòa MINH HẢI

Do là đất rừng sản xuất nên các ông Lê Văn Khánh, Vũ Ngọc Nam đã phối hợp làm hồ sơ chuyển mục đích sang đất ở để ông Cầm Bá Xuân ký quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình làm hồ sơ đã không tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không lấy ý kiến các ngành có liên quan, không có nghị quyết của HĐND xã Ngọc Phụng về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhưng ông Cầm Bá Xuân vẫn ký quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất.

Đặc biệt, trong quá trình làm hồ sơ nộp tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất, theo quy định mức tiền phải nộp cho ngân sách nhà nước là 400.000 đồng/m2, nhưng Lê Văn Khánh, Vũ Ngọc Nam, Cầm Bá Xuân, Nguyễn Chí Thanh, và Nguyễn Anh Linh chỉ làm hồ sơ, thủ tục thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất chỉ với mức 100.000 đồng/m2. Do đó, các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân tự nhận mình chỉ... thiếu trách nhiệm

Trong phần xét hỏi, bị cáo Cầm Bá Xuân cho rằng cáo trạng truy tố ông tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" là không đúng. Bị cáo Xuân cũng tự nhận mình chỉ là thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ.

"Trong quá trình diễn ra vụ việc thì bị cáo chỉ không kiểm soát được cấp dưới tham mưu. Truy tố bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn là không đúng. Bị cáo nhận có thiếu trách nhiệm, nhưng không lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ", bị cáo Cầm Bá Xuân nói tại phiên tòa.

Bị cáo Cầm Bá Xuân lý giải thêm, trong trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và ký các hồ sơ, giấy tờ chuyển mục đích 18.100 m2 đất do ông tin tưởng vào cấp dưới tham mưu, còn bản thân ông với vai trò là Chủ tịch UBND huyện luôn chỉ đạo công việc chung là phải thực hiện công việc đúng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Xuân cũng cho rằng quá trình làm hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích đất còn thiếu sót, sai so với quy định thì ông không biết việc sai đó, do công việc và hồ sơ giấy tờ nhiều nên không kiểm soát hết được. Cho đến khi bị cơ quan công an điều tra thì ông mới biết thủ tục chuyển mục đích đất là sai.