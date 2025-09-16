Cận cảnh loạt biệt thự nghìn tỉ 'đắp chiếu' tại Hội An đang rao đấu giá

Ngày 16.9, Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên chính thức đăng thông tin đấu giá tài sản tại dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp.

Tài sản được đưa ra đấu giá là toàn bộ các quyền và lợi ích tại dự án này. Mức giá khởi điểm được ấn định là 3.581 tỉ đồng, với tiền đặt trước lên đến hơn 179 tỉ đồng, bước giá tối thiểu 500 triệu đồng. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá kéo dài đến ngày 25.9.

Đây không phải là lần đầu tiên dự án này được rao bán. Trước đó, Ngân hàng Nam Á đã thông báo thu giữ và xử lý tài sản thế chấp của dự án (do Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư). Ngân hàng này cũng từng thông báo đấu giá dự án với mức khởi điểm gần 4.000 tỉ đồng.

Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp từng thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư bất động sản nhờ vị trí đắc địa và quy mô hoành tráng. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn nằm dang dở, gây lãng phí nguồn lực.

Cuối tháng 12.2024, Thanh Niên có bài Khu du lịch sinh thái ngàn tỉ dang dở, khi nào hoàn thành?, phản ánh về việc dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp có tổng vốn đầu tư khoảng 2.330 tỉ đồng sau nhiều lần xin gia hạn vẫn chưa hoàn thành, gây lãng phí.

Ngày 9.3.2010, UBND tỉnh Quảng Nam cũ có Quyết định số 830/QĐ-UB thu hồi gần 24,5 ha đất ở P.Cẩm Nam (TP.Hội An cũ), giao cho Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp thuê để xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.330 tỉ đồng, khởi công tháng 4.2012, dự kiến hoàn thành và đón khách vào cuối năm 2015 với quy mô đa chức năng gồm khu nghỉ dưỡng 5 sao, 3 sao và khu mua sắm, khu vui chơi…

Toàn cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp nhìn từ trên cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khó khăn về nguồn vốn cũng là một phần nguyên nhân khiến dự án ngàn tỉ này “đắp chiếu” ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án với hàng loạt căn biệt thự ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc đấu giá thành công dự án này được kỳ vọng sẽ vực dậy một dự án "đắp chiếu" nhiều năm, trở thành điểm đến du lịch sinh thái đẳng cấp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đắp chiếu" nhiều năm khiến một số hạng mục của dự án xuống cấp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vị trí xây dựng dự án từng được nhiều nhà đầu tư săn đón vì chỉ cách phố cổ Hội An một con sông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thời điểm xây dựng, dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp vướng đại dịch Covid-19 nên buộc phải dừng thời gian dài ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cổng ra vào dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự án từng được UBND tỉnh Quảng Nam cũ (nay TP.Đà Nẵng) gia hạn tiến độ tới 3 lần vào các năm 2017, 2020 và 2022

ẢNH: MẠNH CƯỜNG