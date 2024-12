Khu du lịch sinh thái 2.330 tỉ đồng 3 lần gia hạn vẫn dang dở

Doanh nghiệp khó khăn, cần chia sẻ

Ngày 9.3.2010, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 830/QĐ-UB thu hồi gần 24,5 ha đất ở P.Cẩm Nam (TP.Hội An), giao cho Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp thuê để xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.330 tỉ đồng, khởi công tháng 4.2012, dự kiến hoàn thành và đón khách vào cuối năm 2015 với quy mô đa chức năng gồm khu nghỉ dưỡng 5 sao, 3 sao; khu mua sắm, khu vui chơi…

Một góc dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, sau 12 năm với 3 lần gia hạn tiến độ, hiện dự án chỉ mới hoàn thành một số hạng mục.

Ông L.V.T. (62 tuổi, ở P.Cẩm Nam, TP.Hội An) cho biết hàng loạt dãy nhà nằm bên trong dự án được xây dựng rất quy mô nhưng bỏ không suốt mấy năm nay. "Được biết đến là khu du lịch sinh thái đẳng cấp, nhưng mấy năm nay chúng tôi không thấy có hoạt động đón khách nào cả. Trong khi người dân không có nhà mà ở thì họ lại xây lên những dãy nhà to rồi bỏ không, xót lắm!", ông T. nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay thời điểm xây dựng, dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp vướng đại dịch Covid-19 nên buộc phải dừng thời gian dài. Vì trường hợp bất khả kháng này nên UBND tỉnh Quảng Nam gia hạn tiến độ để doanh nghiệp tiếp tục triển khai.

"Hiện nay dự án cũng đã hoàn thành khu nhà dịch vụ và đã chuyển nhượng rồi. Riêng các khu mới chưa đủ điều kiện nên họ chưa thể triển khai. Sắp tới, TP.Hội An sẽ phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra, đôn đốc để đẩy nhanh việc hoàn thành dự án. Giai đoạn này doanh nghiệp bất động sản nào cũng đang gặp khó khăn nên cần phải chia sẻ với họ", ông Sơn nói.

V ƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp cho biết đến thời điểm này cơ bản toàn bộ hạ tầng của dự án đã xong. Việc dự án chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là hiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của TP.Hội An chưa được duyệt nên doanh nghiệp buộc phải dừng triển khai dự án, để… chờ.

Cổng vào dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp tại TP.Hội An

"Hiện nay, hầu hết các dự án trên địa bàn TP.Hội An đều bị "tắc" do vướng quy hoạch chung. Cái "tắc" này là chung của toàn quốc chứ không riêng gì Hội An. Việc này vướng về pháp lý của Nhà nước nên buộc phải dừng chứ không liên quan gì đến doanh nghiệp. Chúng tôi đang chờ một thời gian nữa khi có quyết định quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xong sẽ tiếp tục triển khai dự án", vị đại diện này nói.

Cũng theo đại diện Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp, khó khăn về nguồn vốn cũng là một phần nguyên nhân khiến dự án bị chậm. Sắp tới, khi vấn đề quy hoạch cũng như nguồn vốn được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ triển khai xây dựng các hạng mục còn lại, trong đó có hạng mục khách sạn. "Hiện nay, thời gian gia hạn tiến độ dự án cũng đã hết, chúng tôi đang làm hồ sơ để tiếp tục xin gia hạn trở lại, đồng thời nộp tiền ký quỹ đất một lần", vị đại diện doanh nghiệp chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hưng, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp đã được UBND tỉnh Quảng Nam gia hạn 3 lần, lần lượt vào các năm 2017, 2020 và 2022. Lần gia hạn cuối cùng, tỉnh Quảng Nam yêu cầu dự án phải hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 6.2024, nhưng hiện nay dự án chỉ mới hoàn thành được một số hạng mục.

Dự án này cũng đang được Thanh tra Sở TN-MT và Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiến hành thanh tra về việc sử dụng đất 2 lần. Sau mỗi lần thanh tra, do "yếu tố khách quan" nên được gia hạn thêm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù đã hết thời gian xin gia hạn dự án lần cuối cùng, nhưng qua rà soát thì chủ đầu tư vẫn chưa có hồ sơ để xin gia hạn, điều chỉnh tiến độ.

"Điều đáng nói, tỉnh cũng đã có 4 văn bản nhắc, đôn đốc nhưng đến nay dự án vẫn chưa được ký quỹ thực hiện dự án với số tiền 36,3 tỉ đồng theo quy định. Toàn bộ dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp cũng đang trong quá trình bị Thanh tra Chính phủ thanh tra", ông Hưng nói.

Theo ông Nguyễn Hưng, dự án này cũng được giao đất 100%, chủ đầu tư đã thực hiện xong việc bồi thường nhưng tiến độ lại chậm. "Đối với tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh, nếu tiến độ chậm, chúng tôi đều đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện, hoàn thành dự án. Việc ban hành 4 văn bản yêu cầu ký quỹ cũng là một cách đôn đốc, để chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đảm bảo theo quy định", ông Hưng nói.

Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay, theo điều 51 của luật Đất đai mới quy định, nếu dự án nào đã bị thanh tra sử dụng đất rồi thì sẽ không tiếp tục cho điều chỉnh, gia hạn tiến độ nữa. Vì vậy, muốn được gia hạn tiến độ thì dự án đó phải thuộc nhóm trường hợp "bất khả kháng". Riêng dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp chưa thể xác định được có nằm trong nhóm "bất khả kháng" hay không. Bởi hiện nay Thanh tra Chính phủ vẫn đang làm, khi nào có kết luận cuối cùng thì mới dựa vào đó để có hướng giải quyết, tháo gỡ tiếp theo.

"Tỉnh cũng đang chờ kết luận từ Thanh tra Chính phủ để có hướng giải quyết cụ thể đối với toàn bộ dự án này. Trường hợp Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm, buộc phải dừng dự án thì tỉnh cũng sẽ thực hiện theo kết quả của kết luận", ông Nguyễn Hưng thông tin thêm.

Xác nhận với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp đang nợ thuế khoảng 40 tỉ đồng, trong đó riêng thuế thu nhập cá nhân gần 30 tỉ đồng. "Đang gặp khó khăn về kinh tế, nhưng doanh nghiệp này vẫn tích cực trong việc nộp thuế chứ không phải chây ì như một số doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, do số tiền "cộng dồn" từ năm này qua năm khác cùng với từ đầu năm thuế thu nhập cá nhân phát sinh nhiều quá, dẫn tới mới nợ tiền thuế cao như vậy. Chúng tôi cũng đôn đốc sớm hoàn thành việc đóng thuế", vị lãnh đạo này nói.