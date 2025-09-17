Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Phố lồng đèn ở TP.HCM chật cứng người đến check-in trước trung thu

Võ Hà Lam
Võ Hà Lam
17/09/2025 19:45 GMT+7

Còn gần một tháng nữa mới đến trung thu, nhưng phố lồng đèn Lương Nhữ Học (TP.HCM) đã thu hút rất đông người dân đến trải nghiệm không khí lễ hội.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) những ngày này bắt đầu nhộn nhịp, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp trung thu. Trên đoạn đường vài trăm mét, hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại lồng đèn từ truyền thống đến hiện đại tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc màu.

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 1.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học đông kín người tham quan, mua sắm và chụp ảnh trước Tết trung thu

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Từ chiều tối, phố lồng đèn Lương Nhữ Học bắt đầu nhộn nhịp khi người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm. Đến khoảng 19 giờ, con phố dài chỉ vài trăm mét kín người đến tận khuya. Trong ánh sáng rực rỡ từ hàng trăm gian hàng, phố lồng đèn mang đến một không gian trung thu đầy sắc màu, gợi không khí lễ hội ấm áp và náo nhiệt giữa lòng thành phố.

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 2.

Gia đình chị Thiên Hương (phường Phú Thuận) đến phố lồng đèn để chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Chị Quế Nhi, nhân viên một gian hàng lồng đèn trên phố Lương Nhữ Học, cho biết khu phố bắt đầu đón khách chơi trung thu sớm từ đầu tháng 7 âm lịch, song lượng khách năm nay thưa vắng hơn so với những mùa trước. Theo chị, lồng đèn giấy kiếng vẫn được nhiều người ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, có gắn đèn LED và mang dáng dấp của lồng đèn truyền thống.

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 3.

Em nhỏ thích thú khi được dạo chơi trên phố lồng đèn đầy sắc màu

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 4.

Các tiểu thương tất bật chuẩn bị hàng hóa, bày biện và trang trí gian hàng nhằm thu hút khách đến tham quan, mua sắm

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 5.
Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 6.

Như mọi năm, đường Lương Nhữ Học trưng bày phong phú lồng đèn, đa dạng mẫu mã. Từ loại lồng đèn giấy kiếng, giấy màu truyền thống, cho tới những chiếc lồng đèn có thiết kế hiện đại, khung bằng nhựa và có đèn LED, tạo hình "bắt trend" như lồng đèn Labubu, Baby Three, các nhân vật hoạt hình...

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ đến phố lồng đèn chụp hình check-in đón trung thu sớm

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 8.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học vui chơi, con phố dài chỉ vài trăm mét trở nên náo nhiệt, rộn ràng

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người check - in đón Tết Trung thu - Ảnh 10.

Càng về khuya, không khí trên phố lồng đèn vẫn náo nhiệt, dòng người chen chúc khiến con phố chật kín. Nhiều người phải len lỏi từng bước, tạo nên khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp kéo dài đến tận khuya

ẢNH: VÕ HÀ LAM

