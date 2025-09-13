Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi năm
Video Đời sống

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi năm

Võ Hiếu
Võ Hiếu
13/09/2025 05:09 GMT+7

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM) từng rực rỡ, đông nghịt người mỗi mùa Trung thu, theo lời tiểu thương, năm nay lại vắng lặng lạ thường. Dù đèn lồng được bày trí bắt mắt, giá cả phải chăng, nhưng khách chỉ thưa thớt.

Những ngày cận kề Tết Trung thu 2025, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5 cũ, TP.HCM) đã được trang hoàng rực rỡ

Còn chưa tới một tháng nữa là tới Trung thu, theo lời các tiểu thương, thời điểm nay mọi năm con phố thường đông nghẹt người mua sắm, chụp ảnh, thì năm nay chỉ lác đác vài ba khách dạo chơi, lựa chọn lồng đèn.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 1.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5 cũ, TP.HCM) đã được trang hoàng rực rỡ

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 2.

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 3.

Trái ngược với cảnh đông nghẹt người mua sắm, chụp ảnh, thì năm nay chỉ lác đác vài ba khách dạo chơi, lựa chọn lồng đèn

ẢNH: VÕ HIẾU

Dù vậy, các cửa tiệm vẫn bày biện đầy đủ, rực rỡ với hàng trăm mẫu lồng đèn từ truyền thống đến cách tân, giá cả hợp túi tiền. Nhiều nghệ nhân, thợ làm đèn vẫn miệt mài sáng tạo, giới thiệu những mẫu mới. Đáng chú ý, năm nay có thiết kế hình chiếc nón kết hợp ngôi sao vàng trên nền đỏ – gợi dấu ấn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi năm

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 4.

Lồng đèn thiết kế hình chiếc nón kết hợp ngôi sao vàng trên nền đỏ – gợi dấu ấn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

ẢNH: VÕ HIẾU

Một phần nguyên nhân khiến không khí buôn bán kém sôi động ở tuyến phố này là do thời tiết thất thường. Cứ chiều đến, mưa lớn lại ập xuống, khiến hàng quán vừa kịp dọn ra đã phải vội vàng che chắn, thu gom vì gió giông nặng hạt. Điều này khiến không ít người dân e ngại việc ra đường, góp phần khiến lượng khách giảm sút.

Dẫu vậy, vẫn có không ít người bất chấp mưa giông để tìm đến con phố đặc trưng này, mua một chiếc lồng đèn mang về cho con trẻ, với mong muốn thắp lên không khí Trung thu trọn vẹn hơn trong gia đình. Các chủ tiệm bày tỏ hy vọng những ngày cận rằm tháng tám, lượng khách sẽ tăng trở lại, giúp con phố giữ vững nét đặc trưng mỗi mùa Trung thu.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 5.

Không ít người bất chấp mưa giông để tìm đến con phố đặc trưng này

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 6.

Một phần nguyên nhân khiến không khí buôn bán kém sôi động ở tuyến phố này là do thời tiết thất thường

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 7.

Một tiểu thương đang tất bật thu dọn lồng đèn vào nơi khô ráo khi cơn mưa giông ập đến

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học rực rỡ đón Trung thu, tiểu thương than ế hơn mọi - Ảnh 8.

Nhiều khách hàng đến phố Lương Nhữ Học từ sớm để mua một chiếc lồng đèn mang về cho con trẻ, với mong muốn thắp lên không khí Trung thu trọn vẹn hơn trong gia đình

ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều người dân sống lâu năm tại đây cho biết, phải đến những ngày cận rằm tháng tám, khi tuyến phố hạn chế phương tiện qua lại, nhường đường cho khách đi bộ tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực nhân dịp Tết Trung thu; khi đó, lượng khách sẽ tăng trở lại, không khí mới thực sự đông vui, tấp nập; ánh sáng từ hàng trăm chiếc lồng đèn đủ sắc màu mới trở nên rực rỡ và cuốn hút hơn.


Trung thu phố Lương Nhữ Học phố lồng đèn Đường Lương Nhữ Học Lồng đèn Đèn trung thu ế ẩm Mưa giông TP.HCM rằm tháng Tám
Xem thêm bình luận