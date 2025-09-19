Quà tặng trung thu 2025 'gây sốt' ở TP.HCM nhờ ý tưởng có 1-0-2

Đó là hộp quà tặng Quỳnh Nga, vừa được thương hiệu RuNam ở TP.HCM ra mắt dịp trung thu 2025. Đại diện RuNam cho biết đây là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của RuNam mùa trung thu năm nay.

Hộp quà tặng Quỳnh Nga vừa được thương hiệu RuNam ở TP.HCM ra mắt dịp trung thu 2025 nhanh chóng gây sốt với ý tưởng độc đáo và ý nghĩa ẢNH: C.A.B

Hộp quà tặng với thiết kế hộp sơn mài thủ công truyền thống, kỹ thuật dát vàng tinh xảo kết hợp cùng tranh 3D lenticular tạo hiệu ứng chuyển động hiện đại. Đáng chú ý, bộ quà tặng này lấy cảm hứng từ hành trình của người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ - Amanda Nguyen.

"Quỳnh Nga trở thành biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại, đồng thời truyền tải khát vọng vươn xa và tinh thần hội nhập. Với RuNam, tặng phẩm là lời tri ân dành cho những khát vọng bền bỉ và tinh thần tỏa sáng của con người trong thời đại mới", đại diện RuNam chia sẻ.

Thương hiệu cho biết ngay từ khi mới ra mắt, bộ sưu tập quà tặng trung thu RuNam 2025 đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng TP.HCM. Chỉ trong những tuần đầu, lượng đặt hàng tăng mạnh, đặc biệt từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và đối tác thân thiết. Khách hàng đánh giá cao không chỉ hương vị bánh trung thu thủ công mà còn ở ý nghĩa và tính sáng tạo trong thiết kế hộp quà.

Tính đến thời điểm hiện tại khi trung thu cận kề, RuNam tiết lộ Quỳnh Nga nằm trong nhóm bộ quà tặng được nhiều người quan tâm và bán chạy nhất của thương hiệu. Trong số những khách hàng mua bộ quà tặng này của RuNam năm nay có chị Phan Thảo, nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn, TP.HCM.

Chị cho biết hầu như năm nào chị cũng mua một hộp quà tặng trung thu để tặng đồng nghiệp, bạn bè. Năm nay, vô tình biết tới hộp quà tặng Quỳnh Nga của RuNam qua mạng xã hội, chị rất ấn tượng.

"Tôi chọn Quỳnh Nga vì sự sang trọng, tỉ mỉ trong hình thức bên ngoài và đặc biệt là ý tưởng có 1-0-2 phía sau, khi lấy cảm hứng từ câu chuyện người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian, cũng là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi đã chọn được món quà trung thu mà bản thân cảm thấy rất ưng ý", vị khách chia sẻ.

Ngoài Quỳnh Nga, trung thu 2025, RuNam còn mang đến nhiều bộ quà tặng khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cho khách ẢNH: C.A.B

Trong khi đó, một khách hàng doanh nghiệp chọn bộ quà tặng Quỳnh Nga bày tỏ: "Tôi thích cách RuNam kể chuyện qua hộp quà. Quỳnh Nga vừa sang trọng vừa mang tính biểu tượng, rất ít món quà trung thu có thể tạo được cảm xúc như vậy!".

RuNam cho biết sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng các bộ quà tặng trung thu 2025 đến sau rằm tháng 8 âm lịch. Thương hiệu cho biết một số bộ quà giới hạn số lượng có thể hết sớm, vì vậy nhiều khách hàng đã chủ động đặt trước để sở hữu phiên bản quà tặng mình yêu thích.

Ngoài Quỳnh Nga, trung thu 2025, RuNam còn mang đến nhiều bộ quà tặng khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cho khách, như: Tủ sân khấu "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm", Trăng Lên, Lồng Đèn, Mười Sáu Trăng, Nốt Trăng Tròn, Tiệc Trăng...