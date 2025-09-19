Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Quà tặng trung thu 2025 'gây sốt' ở TP.HCM nhờ ý tưởng có 1-0-2

Cao An Biên
Cao An Biên
19/09/2025 11:25 GMT+7

Thời điểm cận trung thu 2025, một bộ quà tặng với ý tưởng độc đáo về người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ bất ngờ 'gây sốt' ở TP.HCM.

Đó là hộp quà tặng Quỳnh Nga, vừa được thương hiệu RuNam ở TP.HCM ra mắt dịp trung thu 2025. Đại diện RuNam cho biết đây là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của RuNam mùa trung thu năm nay.

Quà tặng trung thu 2025 gây sốt ở TP.HCM: Bán chạy nhờ ý tưởng có '1-0-2' - Ảnh 1.
Quà tặng trung thu 2025 gây sốt ở TP.HCM: Bán chạy nhờ ý tưởng có '1-0-2' - Ảnh 2.

Hộp quà tặng Quỳnh Nga vừa được thương hiệu RuNam ở TP.HCM ra mắt dịp trung thu 2025 nhanh chóng gây sốt với ý tưởng độc đáo và ý nghĩa

ẢNH: C.A.B

Hộp quà tặng với thiết kế hộp sơn mài thủ công truyền thống, kỹ thuật dát vàng tinh xảo kết hợp cùng tranh 3D lenticular tạo hiệu ứng chuyển động hiện đại. Đáng chú ý, bộ quà tặng này lấy cảm hứng từ hành trình của người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ - Amanda Nguyen.

"Quỳnh Nga trở thành biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại, đồng thời truyền tải khát vọng vươn xa và tinh thần hội nhập. Với RuNam, tặng phẩm là lời tri ân dành cho những khát vọng bền bỉ và tinh thần tỏa sáng của con người trong thời đại mới", đại diện RuNam chia sẻ.

Thương hiệu cho biết ngay từ khi mới ra mắt, bộ sưu tập quà tặng trung thu RuNam 2025 đã nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng TP.HCM. Chỉ trong những tuần đầu, lượng đặt hàng tăng mạnh, đặc biệt từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và đối tác thân thiết. Khách hàng đánh giá cao không chỉ hương vị bánh trung thu thủ công mà còn ở ý nghĩa và tính sáng tạo trong thiết kế hộp quà.

Quà tặng trung thu 2025 gây sốt ở TP.HCM: Bán chạy nhờ ý tưởng có '1-0-2' - Ảnh 3.

Tính đến thời điểm hiện tại khi trung thu cận kề, RuNam tiết lộ Quỳnh Nga nằm trong nhóm bộ quà tặng được nhiều người quan tâm và bán chạy nhất của thương hiệu. Trong số những khách hàng mua bộ quà tặng này của RuNam năm nay có chị Phan Thảo, nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn, TP.HCM.

Chị cho biết hầu như năm nào chị cũng mua một hộp quà tặng trung thu để tặng đồng nghiệp, bạn bè. Năm nay, vô tình biết tới hộp quà tặng Quỳnh Nga của RuNam qua mạng xã hội, chị rất ấn tượng.

"Tôi chọn Quỳnh Nga vì sự sang trọng, tỉ mỉ trong hình thức bên ngoài và đặc biệt là ý tưởng có 1-0-2 phía sau, khi lấy cảm hứng từ câu chuyện người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian, cũng là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi đã chọn được món quà trung thu mà bản thân cảm thấy rất ưng ý", vị khách chia sẻ.

Quà tặng trung thu 2025 gây sốt ở TP.HCM: Bán chạy nhờ ý tưởng có '1-0-2' - Ảnh 5.

Ngoài Quỳnh Nga, trung thu 2025, RuNam còn mang đến nhiều bộ quà tặng khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cho khách

ẢNH: C.A.B

Trong khi đó, một khách hàng doanh nghiệp chọn bộ quà tặng Quỳnh Nga bày tỏ: "Tôi thích cách RuNam kể chuyện qua hộp quà. Quỳnh Nga vừa sang trọng vừa mang tính biểu tượng, rất ít món quà trung thu có thể tạo được cảm xúc như vậy!".

RuNam cho biết sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng các bộ quà tặng trung thu 2025 đến sau rằm tháng 8 âm lịch. Thương hiệu cho biết một số bộ quà giới hạn số lượng có thể hết sớm, vì vậy nhiều khách hàng đã chủ động đặt trước để sở hữu phiên bản quà tặng mình yêu thích.

Ngoài Quỳnh Nga, trung thu 2025, RuNam còn mang đến nhiều bộ quà tặng khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu cho khách, như: Tủ sân khấu "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm", Trăng Lên, Lồng Đèn, Mười Sáu Trăng, Nốt Trăng Tròn, Tiệc Trăng...

Tin liên quan

Bất ngờ bộ quà tặng trung thu 2025 ra mắt tại TP.HCM, lấy cảm hứng đặc biệt

Bất ngờ bộ quà tặng trung thu 2025 ra mắt tại TP.HCM, lấy cảm hứng đặc biệt

Bộ quà tặng trung thu 2025 ở TP.HCM gây ấn tượng với thiết kế độc đáo, cảm hứng từ câu chuyện người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian.

Bà chủ bánh trung thu Như Lan ở TP.HCM kể chuyện 5 năm vì sao không tăng giá

Tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở TP.HCM mở bán sớm, năm nay có gì mới?

Khám phá thêm chủ đề

trung thu 2025 quà tặng trung thu bánh trung thu Trung thu có 1-0-2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận