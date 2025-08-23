Tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở TP.HCM mở bán sớm, năm nay có gì mới?

Đó là tiệm bánh trung thu Phương Diêm Thuận nằm ở phường Bình Tiên, TP.HCM (Q.6 cũ), có thâm niên hàng thập kỷ ở khu Chợ Lớn. Thời gian qua, hình ảnh khách ùn ùn xếp hàng chờ mua bánh trung thu ở tiệm tiếp tục gây sốt mạng xã hội, dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới trung thu.

Khách tăng 20%

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phương Triển Phong (46 tuổi) là chủ tiệm bánh thời điểm hiện tại cho biết tiệm vừa mở bán đầu tháng 8 này để phục vụ khách dịp trung thu năm nay. Trước đó, các thành viên trong gia đình, nhân viên đã dành 3 - 4 tháng để chuẩn bị.

Trung thu 2024, tiệm bánh trung thu Phương Diêm Thuận gây sốt mạng xã hội, khách ùn ùn kéo tới mua ẢNH: CAO AN BIÊN

"Năm nay, tiệm mở sớm hơn cả năm ngoái vì thị trường bánh trung thu nhộn nhịp sớm. Dù chưa mở bán nhưng nhiều khách đã gọi cho tiệm của tôi hỏi thăm, đặt hàng. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung làm các đơn hàng bánh trung thu đặt sỉ của khách hàng là doanh nghiệp", anh chủ chia sẻ.

Phía tiệm bánh cho biết so với cùng thời điểm này năm ngoái, nhu cầu của khách tăng 20%. Về giá bán, tiệm tăng giá 5 - 8% so với 2024.

Năm nay, bánh trung thu ở Phương Diêm Thuận có giá dao động từ 79.000 - 248.000 đồng/cái, tùy loại bánh, kích cỡ. Điểm mới năm nay, theo anh Phong là có nhiều set quà tặng trung thu với mức giá, mẫu mã đa dạng phục vụ cho nhu cầu của khách, giá dao động từ 331.000 - 933.000 đồng/set quà.

Tiệm bánh vang danh Chợ Lớn dự kiến năm nay bán từ đầu tháng 8 tới đầu tháng 10 ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Phong kế nghiệp cha, quản lý thương hiệu bánh của gia đình ẢNH: CAO AN BIÊN

Dịp trung thu năm nay, tiệm bánh trung thu này cho biết phục vụ 18 loại bánh trung thu khác nhau. Trong đó, các loại bánh được khách yêu thích và đặt mua nhiều là thập cẩm sò điệp, thập cẩm tôm, môn dứa và khóm dứa bên cạnh những bánh trung thu nhân truyền thống khác như đậu xanh, hạt sen, thập cẩm.

"Năm ngoái, chúng tôi lần đầu ra mắt bánh trung thu thập cẩm sò điệp xốt XO. Với những tiệm bánh truyền thống như chúng tôi, để bán một món mới phải cân nhắc rất kỹ lưỡng nhiều yếu tố. Thường khách tới mua đều chuộng vị truyền thống hơn", anh chủ chia sẻ thêm.

Nhiều thương hiệu bánh nổi tiếng "trở lại" mùa trung thu

Tiệm bánh trung thu Phương Diêm Thuận có tiền thân là tiệm bán bánh bánh Tây (bánh cookie, bánh ngọt…) do cha của anh Phong, ông Phương Diêm Thuận thành lập trước 1975.

Từ năm 1987, tiệm bắt đầu chuyển sang làm bánh trung thu với phong vị của người Triều Châu. Gia đình anh học nghề bánh trung thu cũng từ một lò bánh nổi tiếng khi xưa ở Chợ Lớn nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Ông Thuận có 10 người con, 3 người đã sống ở nước ngoài nên tiệm bánh hiện tại do những người con khác của ông kế thừa, do anh Phong, là con trai út quản lý chính.

Mới đây, RuNam ra mắt bộ sưu tập quà tặng trung thu 2025 ở TP.HCM. Thị trường quà tặng, bánh dịp trung thu sôi động sớm ẢNH: CAO AN BIÊN

Cùng với Phương Diêm Thuận, lò bánh trung thu Đông Hưng Viên ở khu Chợ Lớn vào mỗi dịp trung thu luôn được khách ủng hộ bền bỉ suốt bao năm qua. Đông Hưng Viên là thương hiệu quen thuộc với người dân từ rất lâu trước năm 1975 với các thương hiệu nay đã không còn nữa như Vĩnh Hưng Tường, Tân Tân, Long Xương, Đại Chúng…

Trong tháng 8 này, thương hiệu RuNam vừa ra mắt bộ quà tặng trung thu 2025 với chủ đề "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm", tiếp tục lấy cảm hứng từ thi ca, mỹ thuật và kiến trúc Pháp. Tâm điểm của bộ sưu tập là bộ quà tủ sân khấu "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm", một thiết kế biểu tượng từ năm 2020. Nổi bật còn có hộp quà tặng Quỳnh Nga lấy cảm hứng từ câu chuyện về người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vào không gian.