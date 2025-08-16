Bất ngờ bộ quà tặng trung thu 2025 ra mắt tại TP.HCM, lấy cảm hứng đặc biệt

Mới đây tại TP.HCM, RuNam vừa ra mắt bộ quà tặng trung thu 2025 với chủ đề "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm", tiếp tục lấy cảm hứng từ thi ca, mỹ thuật và kiến trúc Pháp.

Buổi ra mắt bộ quà tặng trung thu 2025 của RuNam với chủ đề "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm" được nhiều người quan tâm ẢNH: C.A.B

Tâm điểm của bộ sưu tập là bộ quà tủ sân khấu "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm", một thiết kế biểu tượng từ năm 2020, năm nay tái hiện bối cảnh yến tiệc tại Nguyệt điện với gam xanh tím trầm, ánh vàng kim và chi tiết kiến trúc tinh xảo. Điểm nhấn là hình ảnh cô tiên Quỳnh Nga múa hát giữa thời khắc hoa quỳnh bung nở giữa đêm, biểu trưng cho vẻ đẹp mong manh vĩnh cửu của ký ức mùa trăng.

"Âm nhạc chủ đề trong bộ sưu tập là bản phối cảm hứng từ sự giao hòa giữa tinh thần giao hưởng châu Âu và nhạc cụ truyền thống dân tộc Việt Nam, tái hiện mới mẻ của Lý cây đa, khúc dân ca quen thuộc của biết bao thế hệ", đại diện RuNam chia sẻ.

Tâm điểm của bộ sưu tập là "Bản Giao Hưởng Trăng Rằm" ẢNH: RUNAM

Hộp quà tặng Quỳnh Nga lấy cảm hứng từ câu chuyện về người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vào không gian ẢNH: RUNAM

Đặc biệt, hộp quà tặng Quỳnh Nga với chất liệu sơn mài nhũ vàng, hiệu ứng 3D lenticular, lấy cảm hứng từ câu chuyện về người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vào không gian. Tặng phẩm này, theo đại diện RuNam là sự tôn vinh tinh thần nội lực, vẻ đẹp bản sắc và khát vọng vươn cao của thế hệ mới.

Hộp quà tặng "Trăng Lên" trong bộ sưu tập năm nay được mô tả tựa khúc dạo đầu của bản giao hưởng, khi trăng vừa lấp ló nơi khung cửa, hoa quỳnh còn hé nụ và âm nhạc khẽ vang lên như mở đầu cho một đêm hội lung linh. Với thiết kế tươi sáng, thiệp pop-up sinh động, gợi nên không khí rộn ràng của buổi tiệc trăng. Hộp quà tặng dành cho những ai yêu vẻ đẹp trong trẻo lúc trăng vừa lên cao.

"Khi trăng lên cao sáng vằng vặc, hương trà quyện cùng mùi bánh mới nồng nàn như đánh thức ký ức đoàn viên, hộp quà tặng "Mười Sáu Trăng" ra đời để nâng niu những khoảnh khắc trọn vẹn ấy. Thiết kế tinh xảo, gam màu ấm áp cùng những họa tiết sống động, như mang cả đêm trăng lung linh gói trọn trong hộp quà", RuNam chia sẻ về hộp quà tặng này.

Hộp quà tặng "Trăng Lên" (trái) và hộp quà tặng "Mười Sáu Trăng" trong bộ sưu tập năm nay của RuNam gây ấn tượng với nhiều thực khách ẢNH: RUNAM

Nhiều hương vị bánh trung thu mới được ra mắt ẢNH: RUNAM

Trung thu 2025, RuNam sáng tạo thêm loạt hương vị bánh mới trong các bộ quà tặng như bánh nướng thập cẩm bồ câu quay xá xíu, bánh nướng mứt hành balsamic, bánh nướng đậu xanh mứt hành - tép cháy, bánh nướng bò hầm tiêu, bánh dẻo hoa hồng đậu xanh táo đỏ, bánh dẻo mứt mận đậu xanh táo đỏ, bánh dẻo mè đen nhân đậu xanh gừng. Tất cả được chế biến thủ công từ nguyên liệu tươi, bởi nghệ nhân hơn 30 năm kinh nghiệm.

Tại buổi ra mắt bộ quà tặng trung thu của RuNam năm nay, chị Eley Nhung Rousselin, một trong những khách hàng quen cho biết chị rất ấn tượng với hộp quà tặng Quỳnh Nga, lấy cảm hứng từ câu chuyện về người phụ nữ gốc Việt đầu tiên du hành vào không gian.

"Nhìn thấy hộp quà tận mắt, tôi vừa ấn tượng, vừa tự hào về hình ảnh của người phụ nữ Việt. Các bộ quà tặng trung thu của RuNam từ trước đến nay luôn mang đậm giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa cũng như chất lượng", chị Eley Nhung chia sẻ thêm.

Thú vị tên gọi RuNam RuNam là thương hiệu sản xuất các sản phẩm truyền thống với mong muốn mang đến các sản phẩm với chất lượng tốt đến khách hàng trong nước và quốc tế. Tên gọi RuNam lấy cảm hứng từ "lời Ru nước Nam". Hiện, bên cạnh bánh trung thu, nhãn hàng còn kinh doanh chuỗi nhà hàng, cafe và các sản phẩm quà tặng, trang trí độc đáo khác.







