Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao mang “Tết trung thu” đến thiếu nhi vùng biên giới

T.Ư Đoàn tặng quà Trung thu, tiếp sức trẻ em vùng biên giới Tây Ninh

Tối 20.9, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đã đến tặng quà "Tết trung thu cho thiếu nhi - Lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại xã Tân Lập, Tây Ninh.

Xã Tân Lập không chỉ có đường biên giới dài 32 km giáp với Campuchia, mà còn có tầm quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với các di tích nổi tiếng như Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, trao quà cho các em thiếu nhi ở xã biên giới Tân Lập, Tây Ninh ẢNH: THU HIỀN

Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho các em học sinh Trường tiểu học Tân Khai, Thạnh Bắc A. Đây là các ngôi trường chỉ có khoảng 200 học sinh đang theo học, trong đó 20% là con em dân tộc thiểu số như Khmer, Mường, Tà mun. Đặc biệt, trường còn có học sinh là con em của các hộ gia đình di dân tự do từ Campuchia về Việt Nam.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã trao những phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các em nhỏ vùng khó khăn, bao gồm: 500 thùng sữa, 200 ba lô học sinh, 200 túi quà Trung thu, với tổng giá trị lên 168,5 triệu đồng.

Chuyến thăm của chị Nguyễn Phạm Duy Trang và T.Ư Đoàn là nguồn động viên to lớn, giúp các em thiếu nhi vùng biên giới có một cái Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn và tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn và anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, trao quà cho các em thiếu nhi ẢNH: THU HIỀN

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, nhấn mạnh: "T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư luôn mong muốn mọi thiếu nhi, dù ở nơi biên giới xa xôi nhất, đều được đón một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn yêu thương. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các em. Tổ chức Đoàn và Đội sẽ đồng hành, tạo môi trường học tập, vui chơi, rèn luyện để thiếu nhi phát triển toàn diện".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang gửi gắm và kỳ vọng các em thiếu nhi vùng biên giới sẽ cố gắng nhiều hơn hơn trong rèn luyện và học tập ẢNH: THU HIỀN

Chị Trang cũng gửi gắm và kỳ vọng: "Mỗi ánh mắt long lanh, mỗi nụ cười hồn nhiên của các em chính là động lực để chúng ta vun đắp một tuổi thơ an toàn, lành mạnh. Mong các em biết trân trọng tình yêu thương, chăm ngoan học giỏi, sống nhân ái, đoàn kết cùng bạn bè, để từ những miền biên giới xa xôi, những ước mơ được bay cao, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh".

Tây Ninh kỷ niệm 60 năm Bác Hồ và Bác Tôn gửi thư cho thiếu nhi miền Nam

Sáng cùng ngày (29.9), Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp Sở GD-ĐT ổ cthức chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Bác Tôn (Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng) gửi thư cho các cháu thiếu nhi Trường Hoàng Lê Kha và tất cả thiếu nhi miền Nam (25.9.1965 - 25.9.2025). Chuỗi hoạt động này nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tinh thần "Vì đàn em thân yêu", đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tinh thần thi đua học tập của thế hệ trẻ.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tỉnh Tây Ninh tham gia chuối hoạt động 60 năm ngày Bác Hồ và Bác Tôn gửi thư cho các cháu thiếu nhi ẢNH: B.B

Cách đây tròn 60 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, Bác Hồ và Bác Tôn vẫn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu nhi miền Nam. Từ những lá thư nhỏ của học sinh Trường Hoàng Lê Kha, hai Bác đã viết thư hồi đáp, khen ngợi tinh thần hiếu học và gửi gắm mong muốn "mỗi cháu là một anh hùng". Bức thư thiêng liêng này không chỉ là nguồn động viên to lớn, mà còn là niềm tin bất diệt cho các thế hệ sau.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: B.B

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, xem thiếu niên, nhi đồng là "người chủ tương lai của nước nhà". Trong bối cảnh hiện đại, giáo dục càng trở thành nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Tỉnh Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực phát triển ngành giáo dục, với tỷ lệ tốt nghiệp THPT và THCS duy trì ở mức cao.