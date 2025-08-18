Chị Nguyễn Phạm Duy Trang chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Chiều 18.8, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an) nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tiếp đoàn có thượng tá Nguyễn Quốc Đoài, Phó trưởng phòng 4, Cục A03.

Tại buổi gặp, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa hai đơn vị, đặc biệt trong công tác theo dõi, kiểm tra hồ sơ, văn bản.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đặc biệt đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Cục A03 trong việc thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, đặc biệt khi đất nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Chị Trang tin tưởng rằng sự phối hợp này sẽ có thêm nhiều bước tiến mới, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên của đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại buổi tiếp, thượng tá Nguyễn Quốc Đoài, Phó trưởng phòng 4, thay mặt lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự ghi nhận của đoàn công tác T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Quốc Đoài khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, được duy trì bền vững giữa hai cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi để cả hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Thượng tá Nguyễn Quốc Đoài cũng chia sẻ về những thách thức trong bối cảnh mới, bao gồm công cuộc chuyển đổi số và những thay đổi về cơ cấu, biên chế tổ chức. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, đồng chí tin tưởng hai đơn vị sẽ tiếp tục gắn kết, trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Nhân dịp này, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng đã có lẵng hoa chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ.