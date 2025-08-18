Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/08/2025 12:01 GMT+7

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan trong nhiều năm qua không chỉ ở cấp T.Ư mà còn được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn và đơn vị công an địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025), đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Bộ Công an.

Tiếp đoàn có thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy và thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trao đổi tại buổi gặp

ẢNH: XUÂN TÙNG

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Bùi Quang Huy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh mối quan hệ phối hợp đặc biệt, chặt chẽ giữa hai cơ quan trong nhiều năm qua, không chỉ ở cấp T.Ư mà còn được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn và đơn vị công an địa phương. Nhiều đề án, chương trình phối hợp đã được thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự và giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu T.Ư Đoàn và Bộ Công an tăng cường phối hợp để góp phần kéo giảm tỷ lệ thanh niên phạm tội. Trên tinh thần đó, T.Ư Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, cùng hướng tới những mục tiêu chung trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên".

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng công an trong việc thực hiện các mục tiêu chung, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu niên, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Bộ Công an

ẢNH: XUÂN TÙNG

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự phối hợp hiệu quả của T.Ư Đoàn trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, có thêm nhiều chương trình, hoạt động phối hợp ý nghĩa, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới, nhằm phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy tặng lẵng hoa chúc mừng lực lượng công an nhân dân.

