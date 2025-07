T.Ư Đoàn và Bộ Công an tập huấn tình nguyện viên hướng dẫn người dân về VneID

Hội nghị được triển khai đồng loạt tại hơn 3.600 điểm cầu, thu hút gần 20.000 cán bộ Đoàn – Hội và tình nguyện viên cả nước tham dự. Tham dự có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho biết: "Hội nghị tập huấn hôm nay là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta không chỉ triển khai một chiến dịch tình nguyện hè thông thường, mà đang thực hiện một nhiệm vụ chính trị mang tầm vóc lịch sử: chương trình tình nguyện đặc biệt "Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và đại diện Bộ Công an dự Hội nghị tập huấn đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở ẢNH: C.T.V

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và đại diện Bộ Công an tặng hoa cho các báo cáo viên ẢNH: C.T.V

Chị trang cho biết thêm chiến dịch không chỉ là sự hưởng ứng đơn thuần, mà còn là hành động cụ thể hóa, thể hiện trách nhiệm và vinh dự lớn lao khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng tại Kết luận số 174-KL/TW ngày 4 tháng 7 năm 2025. Kết luận đã chỉ rõ, cấp ủy các cấp cần: "Chủ trì, phối hợp với T.Ư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... triển khai đưa đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin... hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân các xã, phường, đặc khu (nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn) trong vận hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính".

Nhiều mô hình hiệu quả

Cũng theo chị Trang, thực tiễn những ngày qua đã chứng minh sức mạnh của màu áo xanh tình nguyện. Chỉ trong 9 ngày đầu tháng 7, hơn 240.000 thanh niên đã đồng loạt ra quân tại 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước, để lại những hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần phụng sự trong cộng đồng. Nhiều mô hình, sáng kiến đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đó là mô hình "1-1" cầm tay chỉ việc tại vùng cao Điện Biên; là đội hình "phiên dịch công nghệ" giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn, Hà Tĩnh vượt qua rào cản ngôn ngữ; là những "loa kéo tuyên truyền" gần gũi ở An Giang. Đó còn là mô hình "bình dân học vụ số" tại Quảng Ngãi, Gia Lai; là những đội hình vượt sóng ra khơi hỗ trợ bà con đặc khu Thổ Châu; là hình ảnh chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên cùng đến từng nhà dân ở Hưng Yên; là các "góc công nghệ số" hoạt động không kể ngày đêm tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Tất cả đã khẳng định một vai trò mới của thanh niên: không chỉ là người tình nguyện, mà còn là những người dẫn đường số, những trợ lý công nghệ của cộng đồng.

Đại diện Bộ Công an báo cáo chuyên đề ẢNH: C.T.V

Trực tuyến tại 1 điểm cầu T.Ư, 34 điểm cầu cấp tỉnh, 286 điểm cầu tại các trường đại học, cao đẳng và 3.321 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu ẢNH: C.T.V

Các thanh niên tình nguyện tham gia tập huấn ẢNH: C.T.V

Đại diện Bộ Công an báo cáo chuyên đề hướng dẫn sử dụng VNeID và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ẢNH: C.T.V

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với quy mô lớn, kết nối đến hơn 3.600 điểm cầu trên toàn quốc. Cụ thể, bao gồm 1 điểm cầu T.Ư, 34 điểm cầu cấp tỉnh, 286 điểm cầu tại các trường đại học, cao đẳng và 3.321 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu – nơi các đội hình thanh niên tình nguyện đang trực tiếp triển khai hoạt động hỗ trợ chính quyền cơ sở. Gần 20.000 người tham gia – bao gồm cán bộ Đoàn – Hội các cấp, đội trưởng đội hình và thanh niên tình nguyện – đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt của tuổi trẻ cả nước trong công cuộc chuyển đổi số từ cơ sở.

Hội nghị tập huấn với 3 chuyên đề thiết thực gồm: Hướng dẫn sử dụng VNeID và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, triển khai qua nền tảng "Bình dân học vụ số", do Trung tá Nguyễn Thế Tài, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06 – Bộ Công an) báo cáo (chuyên đề 1). Hướng dẫn quy trình hỗ trợ người dân tại trung tâm hành chính công cấp xã, phường, do bà Hoàng Hiền Hạnh, đại diện TP.Hà Nội chia sẻ (chuyên đề 2). Ứng dụng AI cơ bản hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, do tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh, Phó Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt toàn cầu, CTO GFI Group (Úc) trình bày (chuyên đề 3).