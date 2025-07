Tận tâm hỗ trợ đồng bào Khmer và ngư dân

P.Hiệp Thành được sáp nhập từ 2 xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành và P.Nhà Mát của TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu cũ). Đây là địa phương có rất đông đồng bào Khmer sinh sống, cùng nhiều bà con ngư dân vùng ven biển.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành đến nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên P.Hiệp Thành không quản ngại gian khó, tận tình hỗ trợ đồng bào Khmer, bà con ngư dân vượt qua rào cản ngôn ngữ để làm thủ tục giấy tờ, nhanh chóng ổn định cuộc sống, hòa nhập bộ máy hành chính mới của tỉnh Cà Mau.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Lâm Doanh Nhân, Chủ tịch UBND P.Hiệp Thành, cho biết bước đầu đi vào hoạt động, phường cũng gặp nhiều khó khăn do mặt bằng dân trí chưa cao, cơ sở vật chất, nhất là trụ sở phường, đã xuống cấp, nguồn điện yếu nên liên tục bị gián đoạn. Trong bối cảnh ấy, lực lượng đoàn viên, thanh niên P.Hiệp Thành đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tận tâm hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào Khmer và ngư dân vùng ven biển. Người dân đến trung tâm phục vụ hành chính công đều được các bạn hướng dẫn tận tình. Đặc biệt, với người lớn tuổi, neo đơn, hoặc những người không có phương tiện đi lại, đoàn viên thanh niên tình nguyện sẽ đến tận nhà để hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục hành chính; còn khi bà con đã tự đến trung tâm thì được đưa về tận nhà.

Bà Lý Thị Trình Tha (47 tuổi, người dân tộc Khmer, ở ấp Biển Đông B, P.Hiệp Thành) cho biết gia đình bà khó khăn, không đất sản xuất, vợ chồng, con cháu đều không có nghề nghiệp ổn định. Hằng ngày bà cùng con cháu ra vùng ven biển mò cua, bắt ốc mưu sinh. Khi hay tin Trung tâm phục vụ hành chính công P.Hiệp Thành mới chính thức đi vào hoạt động, bà Tha tranh thủ đưa con trai 4 tuổi và cháu gái 6 tuổi đến làm căn cước công dân để chuẩn bị vào năm học mới. Bản thân không biết chữ, không biết thủ tục, bà Tha được các bạn đoàn viên tận tình hướng dẫn.

Tương tự, bà Huỳnh Thà Ly (68 tuổi, người dân tộc Khmer, ở ấp Biển Tây A, P.Hiệp Thành), cho biết bà được người cháu chở đến phường làm thủ tục tách thửa, chia đất cho các con. Tới Trung tâm phục vụ hành chính công P.Hiệp Thành, bà được các bạn trẻ tình nguyện hướng dẫn rất nhiệt tình, cụ thể từng bước nên thủ tục hoàn thành rất nhanh.

Chị Khương Kim Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Bí thư Đoàn P.Hiệp Thành, cho biết phường có 22 cán bộ Đoàn và hơn 400 đoàn viên, thanh niên. Những ngày đầu vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc rất lớn trong quá trình sắp xếp, di dời đến nơi làm việc mới. Đoàn phường đã huy động nhiều thanh niên tham gia dọn dẹp bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, phát quang xung quanh cơ quan mới. Các bạn trẻ tất bật phân loại hồ sơ, đóng thùng máy in, máy tính, tháo dỡ trang thiết bị từ trụ sở cũ chuyển về trụ sở mới. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công P.Hiệp Thành, do có nhiều người dân đến làm thủ tục nên Đoàn phường chủ động tăng cường nhiều đoàn viên luân phiên túc trực ở bộ phận một cửa để sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn kê khai thông tin, nộp hồ sơ, kể cả in, photocopy các mẫu giấy tờ cần thiết.

Trong thời gian đầu P.Hiệp Thành đi vào hoạt động, những đóng góp của đoàn viên, thanh niên đã làm nên bức tranh đẹp về sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và sẻ chia ấy đã tạo nên niềm tin vững chắc, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương gần dân, vì dân.