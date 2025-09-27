Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phạm nhân vượt ngục 'chấn động', 2 cựu cán bộ công an lãnh án treo

Thanh Lộc
Thanh Lộc
27/09/2025 09:28 GMT+7

Hai phạm nhân ở Quảng Trị dùng đoạn thép 24,5 cm đục tường vượt ngục. Do thiếu trách nhiệm trong quản lý, 2 cựu cán bộ công an bị đưa ra xét xử và cho hưởng án treo.

Chiều 26.9, TAND khu vực 5 (Quảng Trị) đã xét xử và tuyên án đối với 2 cựu cán bộ Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Nhà tạm giữ Công an H.Cam Lộ cũ (Công an tỉnh Quảng Trị) về tội “thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn”. Bị cáo Hoàng Minh Thắng (46 tuổi) nhận mức án 24 tháng tù, bị cáo Hồ Linh Quyền (43 tuổi) bị tuyên phạt 30 tháng tù, cả hai đều được hưởng án treo. Hai bị cáo này là những người trực tiếp quản lý buồng giam nơi xảy ra vụ vượt ngục hồi tháng 2.2022.

Từ đoạn thép 24,5 cm đến vụ vượt ngục chấn động, 2 cán bộ lĩnh án treo- Ảnh 1.

2 bị cáo tại phiên tòa

ẢNH: THANH LỘC

Vụ việc bắt đầu khi 2 phạm nhân Đoàn Trân (bị khởi tố tội vận chuyển ma túy, thuộc loại đặc biệt nghiêm trọng) và Nguyễn Văn Tiềm (chấp hành án 5 năm tù về tội tàng trữ ma túy) giam chung tại buồng 1A, Nhà tạm giữ Công an H.Cam Lộ. Nhận thấy bức tường phòng giam xuống cấp, Trân rủ Tiềm lên kế hoạch khoét tường để trốn thoát.

Lợi dụng sơ hở trong quản lý, Trân đã bẻ được một đoạn thép dài 24,5 cm từ đồ dùng của một phạm nhân làm tạp dịch rồi cất giấu. Từ ngày 13.2.2022, cả hai bắt đầu âm thầm đục tường, dùng xà phòng trộn sơn để che vết khoét và chăn màn để che mắt quản giáo. Họ chọn thời điểm loa phát thanh của địa phương hoạt động ồn ào để ra tay nhằm tránh bị phát hiện. 

Sau một tuần, khoảng 0 giờ ngày 20.2.2022, Trân và Tiềm khoét thủng tường, bỏ trốn ra ngoài. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 15 phút, sự việc mới được phát hiện.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Hoàng Minh Thắng (thời điểm đó là tổ trưởng tổ kiểm tra buồng giam) đã thiếu trách nhiệm khi không phát hiện dấu vết bất thường trong lần kiểm tra ngày 18.2.2022.

Trong khi đó, bị cáo Hồ Linh Quyền (tổ trưởng ca trực từ ngày 19.2 đến 20.2.2022) chỉ cho tuần tra ban đêm một lần rồi về phòng ngủ, vi phạm quy định cấm ngủ trong ca trực, nên 2 phạm nhân dễ dàng bỏ trốn.

Tại tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận sai sót, bày tỏ ăn năn. HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc họ từng có thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng và vụ trốn trại xảy ra khi lực lượng công an tập trung chống dịch Covid-19.

