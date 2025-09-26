Quảng Trị: Lời khai của tài xế sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở chợ Tân Long

Chiều 26.9, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân và triển khai giải pháp khắc phục sau vụ tai nạn nghiêm trọng do tài xế Trần Minh Hoàng gây ra tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo, Quảng Trị).

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, vụ tai nạn do xe tải BS 37C-587.63 mất phanh, lao vào khu vực chợ Tân Long gây va chạm liên hoàn. Hậu quả làm 3 người tử vong, 9 người bị thương (gồm công dân Việt Nam và Lào), nhiều phương tiện cùng hạ tầng chợ bị hư hỏng.

Theo lời khai của tài xế Trần Minh Hoàng (52 tuổi, ở TP.HCM, người điều khiển ô tô tải mang BS 37C-587.63), ngày 16.9 tài xế Hoàng nhận vận chuyển hàng hóa trái cây từ tỉnh Đắk Lắk đến xã Lao Bảo.

Hiện trường xe tải lao vào chợ Tân Long ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lúc 3 giờ ngày 17.9, tài xế Hoàng phát hiện hệ thống phanh xe không hoạt động nên báo cáo với công ty chủ quản. Tài xế Hoàng thống nhất với công ty tìm gara gần nhất để sửa chữa, sau đó xe chạy đến một trạm xăng tại TP.Đà Nẵng. Tại đây, tài xế Hoàng dùng nước tưới vào lốp xe để hệ thống phanh nguội lại nhằm khắc phục hư hỏng.

Sau khi tưới nước, hệ thống phanh đã hoạt động trở lại. Tài xế Hoàng thông báo với công ty đã tạm khắc phục xong lỗi, có thể tiếp tục lưu thông.

Khi xe đến QL9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, lúc gần hết dốc thì tài xế Hoàng phát hiện tín hiệu đèn đỏ và có nhiều phương tiện đang dừng phía trước.

Lúc này, dù đã đạp phanh 2 lần nhưng hệ thống phanh không hoạt động, tài xế Hoàng liền đánh lái về bên trái, lưu thông sang phần đường ở chiều ngược lại để tránh các phương tiện phía trước, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, vào ngày 19.9, UBND xã Lao Bảo đã có văn bản thông báo về việc bố trí địa điểm trao đổi, buôn bán chuối tạm thời.

Xã Lao Bảo quy hoạch khu vực tập kết "chợ chuối" mới ẢNH: BÁ HOÀNG

Khu đất rộng 3 ha tại thôn Bích La Đông (xã Lao Bảo) cách vị trí "chợ chuối" ban đầu (tại chợ Tân Long) khoảng 1,5 km được quy hoạch gồm 1 ha làm nơi tập kết chuối và 2 ha dự kiến sẽ làm chợ mới, phục vụ các tiểu thương kinh doanh nông sản.

Chợ chuối tạm thời bắt đầu hoạt động từ ngày 20.9 đã giúp khu vực ngã ba chợ Tân Long giải phóng được lưu lượng giao thông, không còn tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, nguy cơ xảy ra tai nạn cao.