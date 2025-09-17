Quảng Trị: Xe tải bất ngờ lao vào chợ Tân Long, 2 người tử vong

Sáng 17.9, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Xe tải lao thẳng vào khu vực người dân và phương tiện đang tập trung đông đúc ở chợ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (17.9), xe tải mang BS 37C-587.63 di chuyển trên tuyến QL9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đi qua khu vực ngã ba chợ Tân Long đã bất ngờ lao thẳng trực diện vào chợ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc làm 2 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương ẢNH: BÁ HOÀNG

Cú va chạm đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương, nhiều phương tiện và một số lô, quầy ở chợ bị hư hại. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người dân địa phương đang tập trung trước cổng chợ để buôn bán hàng hóa.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng xã Lao Bảo đang có mặt tại hiện trường để gấp rút đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

CLIP: Khoảnh khắc kinh hoàng vụ tai nạn ở chợ Tân Long

Chợ Tân Long là nơi được người dân địa phương tập trung đông đúc để giao thương, đặc biệt là chuối, nơi này từ lâu nổi tiếng với tên gọi chợ chuối Tân Long ẢNH: BÁ HOÀNG

Được biết, khu vực ngã ba Tân Long là nơi tập kết của người dân địa phương bán chuối, khu vực này thường được đông đúc người dân tập trung để giao thương từ sáng sớm.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.