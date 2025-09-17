Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Xe tải bất ngờ lao vào chợ Tân Long, 2 người tử vong

Bá Cường
Bá Cường
17/09/2025 09:25 GMT+7

Một xe tải bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo, Quảng Trị) trong thời điểm người dân tập trung đông đúc để giao thương, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương.

Sáng 17.9, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ Tân Long, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Quảng Trị Xe tải lao vào chợ Tân Long khiến 9 người thương vong - Ảnh 1.

Xe tải lao thẳng vào khu vực người dân và phương tiện đang tập trung đông đúc ở chợ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (17.9), xe tải mang BS 37C-587.63 di chuyển trên tuyến QL9 theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đi qua khu vực ngã ba chợ Tân Long đã bất ngờ lao thẳng trực diện vào chợ.

Quảng Trị Xe tải lao vào chợ Tân Long khiến 9 người thương vong - Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc làm 2 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương

ẢNH: BÁ HOÀNG

Cú va chạm đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương, nhiều phương tiện và một số lô, quầy ở chợ bị hư hại. Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người dân địa phương đang tập trung trước cổng chợ để buôn bán hàng hóa.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng xã Lao Bảo đang có mặt tại hiện trường để gấp rút đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

CLIP: Khoảnh khắc kinh hoàng vụ tai nạn ở chợ Tân Long

Quảng Trị Xe tải lao vào chợ Tân Long khiến 9 người thương vong - Ảnh 3.

Chợ Tân Long là nơi được người dân địa phương tập trung đông đúc để giao thương, đặc biệt là chuối, nơi này từ lâu nổi tiếng với tên gọi chợ chuối Tân Long

ẢNH: BÁ HOÀNG

Được biết, khu vực ngã ba Tân Long là nơi tập kết của người dân địa phương bán chuối, khu vực này thường được đông đúc người dân tập trung để giao thương từ sáng sớm.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Sau vụ tai nạn 8 người bị thương, cần cấm xe bồn tưới cây trên cao tốc?

Sau vụ tai nạn 8 người bị thương, cần cấm xe bồn tưới cây trên cao tốc?

Sau vụ tai nạn khiến 8 người bị thương trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, một số ý kiến cho rằng nên cấm xe bồn tưới cây trên cao tốc, vì như vậy là quá nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

chợ Tân Long Quảng Trị tai nạn xe tải lao vào chợ tử vong xe tải cấp cứu bị thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận