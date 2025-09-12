Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người chạy xe máy tử vong sau khi va chạm ô tô tải đỗ bên đường

Thanh Lộc
Thanh Lộc
12/09/2025 11:18 GMT+7

Tối 11.9, trên địa bàn xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một nam thanh niên điều khiển xe máy va chạm ô tô tải đang dừng đỗ bên QL1 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tại nạn giữa xe máy và ô tô xảy ra khoảng 19 giờ hôm qua 11.9, nạn nhân là anh T.X.B (21 tuổi, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh B. đang điều khiển xe máy lưu thông trên QL1 theo hướng bắc - nam, khi đi đến địa phận thôn Dinh Mười (xã Ninh Châu) thì bất ngờ va chạm mạnh vào ô tô tải đang dừng đỗ sát lề đường.

Nam thanh niên tử vong sau khi xe máy đâm vào ô tô tải đậu bên đường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: THANH LỘC

Vụ tai nạn khiến anh B. ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Ninh Châu phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tiết giao thông để tránh xảy ra ùn tắc.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.


Tin liên quan

Giải cứu 12 người mắc kẹt trong tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Giải cứu 12 người mắc kẹt trong tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan trong đêm tối khiến nhiều người mắc kẹt, Công an TP.Đà Nẵng huy động xe máy múc giải cứu nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô Quảng Trị tai nạn tử vong va chạm
Xem thêm bình luận