Người chạy xe máy tử vong sau khi va chạm ô tô tải đỗ bên đường

Theo thông tin ban đầu, vụ tại nạn giữa xe máy và ô tô xảy ra khoảng 19 giờ hôm qua 11.9, nạn nhân là anh T.X.B (21 tuổi, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh B. đang điều khiển xe máy lưu thông trên QL1 theo hướng bắc - nam, khi đi đến địa phận thôn Dinh Mười (xã Ninh Châu) thì bất ngờ va chạm mạnh vào ô tô tải đang dừng đỗ sát lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: THANH LỘC

Vụ tai nạn khiến anh B. ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Ninh Châu phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tiết giao thông để tránh xảy ra ùn tắc.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.



