CSGT TP.HCM tổng kiểm tra ngừa tai nạn, tài xế lơ là dễ mất tiền triệu

Chiều 11.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách.

Trong đó nổi lên là hành vi vi phạm của xe ô tô đầu kéo, ô tô tải dừng, đỗ không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không chú ý quan sát, tránh, vượt không đúng quy định…

Sau cao điểm kiểm tra xe kinh doanh vận tải, CSGT TP.HCM tiếp tục siết quản lý để ngừa tai nạn giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT cho biết, Ban Chỉ huy Phòng đã chỉ đạo các đội/trạm tiếp tục tuyên truyền đến doanh nghiệp, tài xế.

Trong đó, CSGT vận động doanh nghiệp, chủ xe lắp đặt camera 360 độ, gương cầu lồi phía trước đầu xe ô tô, nhằm tăng cường khả năng quan sát, loại bỏ điểm mù hiệu quả và đảm bảo an toàn khi chuyển hướng.

Bên cạnh đó, CSGT tổ chức tuyên truyền, dán decal phản quang ở phần đuôi xe tải, xe container… để người tham gia giao thông dễ nhận diện, chủ động quan sát, phòng tránh tai nạn khi xe lưu thông và dừng đỗ trên đường vào ban đêm.

CSGT phạt nghiêm các lỗi này

Theo PC08, CSGT toàn TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tổng kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; tổ chức kiểm tra chuyên đề về sử dụng ma túy, rượu bia; kiểm tra, xử phạt vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô.

Tài xế chạy xe kinh doanh vận tải lơ là chủ quan khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền triệu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT đồng thời phối hợp công an phường, xã xử lý nghiêm các xe ô tô kinh doanh vận tải dừng, đỗ không đúng quy định; đi vào đường cấm, giờ cấm; đi không đúng làn đường, phần đường; không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông; chuyển hướng, tránh, vượt trái quy định; nồng độ cồn, ma túy…