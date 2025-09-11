Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM tổng kiểm tra ngừa tai nạn, tài xế lơ là dễ mất tiền triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/09/2025 17:34 GMT+7

CSGT TP.HCM cho biết tiếp tục tăng cường tổng kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải, hành khách, xử nghiêm các lỗi: nồng độ cồn, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình.

Chiều 11.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách.

Trong đó nổi lên là hành vi vi phạm của xe ô tô đầu kéo, ô tô tải dừng, đỗ không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không chú ý quan sát, tránh, vượt không đúng quy định…

CSGT TP.HCM tổng kiểm tra ngừa tai nạn, tài xế lơ là dễ mất tiền triệu- Ảnh 1.

Sau cao điểm kiểm tra xe kinh doanh vận tải, CSGT TP.HCM tiếp tục siết quản lý để ngừa tai nạn giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT cho biết, Ban Chỉ huy Phòng đã chỉ đạo các đội/trạm tiếp tục tuyên truyền đến doanh nghiệp, tài xế.

Trong đó, CSGT vận động doanh nghiệp, chủ xe lắp đặt camera 360 độ, gương cầu lồi phía trước đầu xe ô tô, nhằm tăng cường khả năng quan sát, loại bỏ điểm mù hiệu quả và đảm bảo an toàn khi chuyển hướng.

Bên cạnh đó, CSGT tổ chức tuyên truyền, dán decal phản quang ở phần đuôi xe tải, xe container… để người tham gia giao thông dễ nhận diện, chủ động quan sát, phòng tránh tai nạn khi xe lưu thông và dừng đỗ trên đường vào ban đêm.

CSGT phạt nghiêm các lỗi này

Theo PC08, CSGT toàn TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tổng kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; tổ chức kiểm tra chuyên đề về sử dụng ma túy, rượu bia; kiểm tra, xử phạt vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô.

CSGT TP.HCM tổng kiểm tra ngừa tai nạn, tài xế lơ là dễ mất tiền triệu- Ảnh 2.

Tài xế chạy xe kinh doanh vận tải lơ là chủ quan khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền triệu

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT đồng thời phối hợp công an phường, xã xử lý nghiêm các xe ô tô kinh doanh vận tải dừng, đỗ không đúng quy định; đi vào đường cấm, giờ cấm; đi không đúng làn đường, phần đường; không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông; chuyển hướng, tránh, vượt trái quy định; nồng độ cồn, ma túy…

Tai nạn giao thông cả nước giảm sau cao điểm

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, sau 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải (từ 25.7 - 25.8.2025), cả nước xảy ra 1.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 775 người, bị thương 933 người. So với cùng kỳ và liền kề cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương được kéo giảm.

CSGT TP.HCM tổng kiểm tra ngừa tai nạn, tài xế lơ là dễ mất tiền triệu- Ảnh 3.

CSGT toàn quốc ra quân xử lý xe kinh doanh vận tải đã kéo giảm tai nạn giao thông

ẢNH: C08

Theo đó, trong 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát, CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản vi phạm gần 67.000 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý tăng gần 15.000 trường hợp, tiền phạt tăng gần 42 tỉ đồng.

Thời gian tới, CSGT toàn quốc tiếp tục tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải. CSGT sẽ duy trì bố trí cán bộ thường trực 24/24 và 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông để theo dõi, giám sát, ghi nhận các trường hợp vi phạm, thông báo cho các tổ tuần tra xử lý hoặc phạt nguội.

Tin liên quan

Xe bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha bị người dân quay clip báo CSGT phạt

Xe bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha bị người dân quay clip báo CSGT phạt

Xe bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha khiến người đi đường chói mắt đã bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt.

Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch?

Phụ huynh đưa đón con đi học chú ý: Những lỗi phổ biến bị CSGT phạt

Khám phá thêm chủ đề

CSGT tai nạn ngừa tai nạn giao thông tài xế CSGT phạt CSGT TP.HCM xe kinh doanh vận tải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận