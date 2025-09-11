CSGT TP.HCM tổng kiểm tra ngừa tai nạn, tài xế lơ là dễ mất tiền triệu

Chiều 11.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách.
Trong đó nổi lên là hành vi vi phạm của xe ô tô đầu kéo, ô tô tải dừng, đỗ không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không chú ý quan sát, tránh, vượt không đúng quy định…
Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT cho biết, Ban Chỉ huy Phòng đã chỉ đạo các đội/trạm tiếp tục tuyên truyền đến doanh nghiệp, tài xế.
Trong đó, CSGT vận động doanh nghiệp, chủ xe lắp đặt camera 360 độ, gương cầu lồi phía trước đầu xe ô tô, nhằm tăng cường khả năng quan sát, loại bỏ điểm mù hiệu quả và đảm bảo an toàn khi chuyển hướng.
Bên cạnh đó, CSGT tổ chức tuyên truyền, dán decal phản quang ở phần đuôi xe tải, xe container… để người tham gia giao thông dễ nhận diện, chủ động quan sát, phòng tránh tai nạn khi xe lưu thông và dừng đỗ trên đường vào ban đêm.
CSGT phạt nghiêm các lỗi này
Theo PC08, CSGT toàn TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường tổng kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách; tổ chức kiểm tra chuyên đề về sử dụng ma túy, rượu bia; kiểm tra, xử phạt vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô.
CSGT đồng thời phối hợp công an phường, xã xử lý nghiêm các xe ô tô kinh doanh vận tải dừng, đỗ không đúng quy định; đi vào đường cấm, giờ cấm; đi không đúng làn đường, phần đường; không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông; chuyển hướng, tránh, vượt trái quy định; nồng độ cồn, ma túy…
Tai nạn giao thông cả nước giảm sau cao điểm
Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, sau 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải (từ 25.7 - 25.8.2025), cả nước xảy ra 1.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 775 người, bị thương 933 người. So với cùng kỳ và liền kề cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương được kéo giảm.
Theo đó, trong 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát, CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản vi phạm gần 67.000 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý tăng gần 15.000 trường hợp, tiền phạt tăng gần 42 tỉ đồng.
Thời gian tới, CSGT toàn quốc tiếp tục tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải. CSGT sẽ duy trì bố trí cán bộ thường trực 24/24 và 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông để theo dõi, giám sát, ghi nhận các trường hợp vi phạm, thông báo cho các tổ tuần tra xử lý hoặc phạt nguội.
