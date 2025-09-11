Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

11/09/2025 16:33 GMT+7

Xe bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha khiến người đi đường chói mắt đã bị người dân quay clip báo CSGT TP.HCM phạt.

Ngày 11.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa lập biên bản phạt tài xế xe bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha khiến người đi đường chói mắt do người dân quay clip phản ánh.

Xe bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha bị người dân quay clip báo CSGT phạt- Ảnh 1.

Xe bán tải vượt đèn đỏ bị người dân quay clip, ngoài ra, xe này cũng nháy đèn pha trên nóc gây chói mắt người đi đường

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đó, Trạm CSGT Quốc lộ 13 (thuộc PC08) nhận được hình ảnh do người dân cung cấp về hành vi vi phạm xảy ra vào lúc 19 giờ ngày 3.9 trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM. Vào thời điểm trên, một xe biển số 61C - 634.xx vượt đèn đỏ, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã xác minh và yêu cầu người điều khiển xe bán tải nêu trên đến trụ sở làm việc.

Căn cứ vào hình ảnh do người dân cung cấp và kết quả làm việc với lái xe vi phạm, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.N.H (37 tuổi, ở phường Thuận An) - là người điều khiển xe ô tô nêu trên về hành vi điều khiển xe ô tô vi phạm: "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" và "lắp thêm đèn trên nóc xe".

Xe bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha bị người dân quay clip báo CSGT phạt- Ảnh 2.

CSGT mời tài xế đến làm việc, xử phạt

ẢNH: PC08

Theo Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ông H. bị CSGT phạt với tổng mức tiền từ 19 - 22 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã mời làm việc và lập biên bản phạt tài xế xe đầu kéo 19 triệu đồng do vượt 3 giây đèn đỏ từ clip người đi đường cung cấp.

Các đội, trạm CSGT khác của PC08 cũng liên tục xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông mà người dân phản ánh trên mạng xã hội hoặc trích xuất camera hành trình gửi về đơn vị. Theo CSGT, mọi hành vi vi phạm sẽ được nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

