Đời sống Cộng đồng

Xuất hiện xe dán decal 'Cuộc sống cô đơn' na ná xe CSGT: Có vi phạm không?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/09/2025 16:24 GMT+7

Mạng xã hội xuất hiện một ô tô màu trắng dán decal 'Cuộc sống cô đơn' và logo na ná xe CSGT. Nhiều người thắc mắc hành vi này có vi phạm và CSGT có xử phạt không?

Mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh 1 chiếc xe ô tô màu trắng, dán decal theo tông trắng - xanh. Dòng chữ trên xe ô tô là "Cuộc sống cô đơn" được dán theo chiều dài xe. Cánh cửa trên bên phải còn dán một logo có nhiều điểm giống xe đặc chủng của CSGT.

Trước đó, một fanpage chuyên về xe cũng đăng tải bức ảnh xe bán tải trắng dán decal na ná như decal của xe CSGT, dòng chữ trên xe là "Phòng khám thú y". Một chiếc ô tô bán tải trắng khác cũng từng dán decal tương tự.

Xuất hiện xe dán decal 'Cuộc sống cô đơn' na ná xe CSGT: Có vi phạm không? - Ảnh 1.

Xe dán decal và logo na ná xe CSGT

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Những hình ảnh này thu hút các lượt tương tác trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng "đạo nhái" xe CSGT, nhưng một số người cũng chỉ ra không có quy định cấm xe của người dân dán decal có "style" na ná xe CSGT.

Thậm chí, chủ của một xe dán decal như trên từng lên tiếng rằng anh lái xe tham gia giao thông bình thường, không bị CSGT dừng xe "hỏi thăm" vì dán decal.

CSGT có xử phạt không?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một đội CSGT cho biết, Thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT có quy định về xe CSGT.

Theo đó, xe ô tô, mô tô tuần tra, kiểm soát (màu sơn trắng), có dòng chữ Cảnh sát giao thông song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), lắp đặt đèn, cờ hiệu công an, còi phát tín hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Xe ô tô tuần tra, kiểm soát: hai bên thành xe có vạch sơn phản quang màu xanh nước biển, ở giữa có dòng chữ "CẢNH SÁT GIAO THÔNG" màu trắng (bằng chất liệu phản quang), kích thước chữ 10 cm x 10 cm, nét chữ 3 cm, cân đối hai bên thành xe.

Xuất hiện xe dán decal 'Cuộc sống cô đơn' na ná xe CSGT: Có vi phạm không? - Ảnh 2.

Xe bán tải Phòng khám thú y dán decal cũng tương tự xe CSGT

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hai bên cánh cửa phía trước có dòng chữ "TRAFFIC POLICE" màu xanh (bằng chất liệu phản quang), kích thước khổ chữ tối đa bằng hai phần ba khổ chữ "CẢNH SÁT GIAO THÔNG" và hình phù hiệu Cảnh sát giao thông ở giữa hai chữ "TRAFFIC" và "POLICE". Tùy từng loại xe được bố trí khoảng cách giữa các chữ, các từ cho cân đối và phù hợp.

Còi phát tín hiệu ưu tiên được sử dụng theo quy định của pháp luật. Đèn phát tín hiệu ưu tiên được sử dụng liên tục trong các trường hợp sau: tuần tra, kiểm soát cơ động; kiểm soát tại một điểm vào buổi tối, ban đêm hoặc ban ngày trong điều kiện thời tiết sương mù, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Theo CSGT, hình ảnh xe dán decal trên trông giống xe CSGT nhưng khác nội dung chữ. Về logo ở dưới, nếu kiểm tra có dấu hiệu làm giả logo CSGT thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ, mục đích xử lý. Còn theo quy định, xe ô tô dán quảng cáo quá 1/2 diện tích các mặt của phương tiện mới bị phạt về vi phạm quảng cáo.

Do đó, chiếc xe dán decal khiến người nhìn có cảm giác giống xe CSGT nhưng hiện không có quy định xử lý. Chỉ trong trường hợp dòng chữ được thay bằng "Cảnh sát giao thông" hay lắp thêm còi, đèn ưu tiên thì chủ xe mới bị xử lý.


