TP.HCM thêm vạch mắt võng ở giao lộ, người dân được rẽ phải khi đèn đỏ

Sau thời gian bố trí phần đường dành cho xe rẽ phải liên tục (rẽ phải khi đèn đỏ) tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ… Sở Xây dựng TP.HCM vừa kẻ thêm nhiều vạch mắt võng tại các giao lộ.

Vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ ở giao lộ nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm ùn tắc giao thông do dòng xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ.

Nhiều giao lộ mới ở TP.HCM có thêm vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại các đoạn có kẻ vạch mắt võng, trên mặt đường có thêm dấu mũi tên rẽ phải, trên vỉa hè gắn thêm biển báo "Cấm dừng đỗ phương tiện trên phần đường rẽ phải liên tục". Như vậy, tất cả các phương tiện khi đến giao lộ có kẻ vạch mắt võng mà tiếp tục đi thẳng thì không được dừng chờ đèn đỏ hay đi vào khu vực kẻ vạch này.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM đã ghi hình phạt nguội và phạt trực tiếp hàng ngàn người tham gia giao thông dừng xe trên vạch mắt võng, trong đó, chủ yếu người vi phạm đi xe máy. Do đó, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại các giao lộ có kẻ vạch mắt võng.

Giao lộ nào mới cho rẽ phải khi đèn đỏ?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, về tổng thể thì việc bố trí phần đường cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp (bề rộng mặt đường, bán kính rẽ…) là hiệu quả, góp phần hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ.

Dù có biển báo nhắc cấm các xe dừng đỗ trên phần đường rẽ phải liên tục nhưng hàng loạt người đi xe máy vẫn vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các giao lộ tại TP.HCM vừa được kẻ vạch mắt võng cho xe 2 bánh rẽ phải khi đèn đỏ:

- Giao lộ Pasteur - Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn;

- Giao lộ Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, phường Sài Gòn;

- Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành;

- Giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán; bố trí trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ đường Phan Văn Trị đến đường Trần Hưng Đạo;

- Giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương, phường An Đông;

- Giao lộ An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương, phường An Đông;

Chiều dài bố trí phần đường cho xe 2 bánh rẽ phải liên tục là 50 m, bề rộng phần đường cho xe 2 bánh rẽ phải liên tục là 1,5 m.

Ở những đường lớn, người dân lưu thông qua giao lộ có vạch mắt võng chấp hành khá nghiêm quy định ẢNH: NHẬT THỊNH

Tất cả các loại xe được rẽ phải khi đèn đỏ ở các giao lộ:

- Giao lộ Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành: Bố trí phần đường rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường Trương Định theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Cụ thể: chiều dài bố trí phần đường cho xe rẽ phải liên tục là 50 m. Bề rộng phần đường rẽ phải liên tục là 3 m. Bề rộng phần đường lưu thông còn lại là 8 m.

- Giao lộ 3 Tháng 2 - Thành Thái, phường Hòa Hưng: Bố trí phần đường rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường 3 Tháng 2 theo hướng từ đường Lý Thái Tổ đến đường Thành Thái.

Cụ thể: chiều dài bố trí phần đường cho xe 2 bánh rẽ phải liên tục là 50 m. Bề rộng phần đường cho xe rẽ phải liên tục là 4 m. Bề rộng phần đường lưu thông còn lại là 10,5 m.

- Giao lộ Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận: Bố trí phần đường rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường Phan Đăng Lưu theo hướng từ đường Phan Xích Long đến đường Nguyễn Kiệm. Chiều dài bố trí phần đường cho xe rẽ phải liên tục là 50 m. Bề rộng phần đường cho xe rẽ phải liên tục là 3 m. Bề rộng phần đường lưu thông còn lại là 7,5 m.