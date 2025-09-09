Vượt 3 giây đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu từ clip người dân báo CSGT

Mới đây, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Trạm CSGT Quốc lộ 13 vừa mời làm việc và lập biên bản phạt tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ 19 triệu đồng từ clip người đi đường cung cấp.

Theo hình ảnh được cung cấp, CSGT xác định, lúc 18 giờ 40 ngày 5.9, trên đường ĐT744 thuộc xã Thanh An, TP.HCM (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ), xe ô tô đầu kéo biển số 61C - 607.xx kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 61R - 061.xx vượt đèn đỏ, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe đầu kéo vượt đèn đỏ bị người dân báo CSGT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã tiến hành xác minh và yêu cầu người điều khiển xe ô tô đầu kéo nêu trên đến trụ sở làm việc.

Căn cứ vào hình ảnh do người dân cung cấp và kết quả làm việc với lái xe vi phạm, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.T.T (39 tuổi, ở TP.HCM) - là người lái xe ô tô đầu kéo nêu trên về hành vi điều khiển xe ô tô vi phạm "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Vượt 3 giây đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu đồng từ clip người dân báo CSGT

Theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024, tài xế L.T.T sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng (trung bình 19 triệu đồng), trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Vượt đèn đỏ còn 3 giây, tài xế bị người đi đường trích xuất camera hành trình báo CSGT ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, hành vi của người tham gia giao thông đều được ghi nhận qua hệ thống camera giao thông tại các nút giao, tuyến phố trọng điểm.

"Mỗi người dân khi tham gia giao thông cần hiểu rõ rằng mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử lý. Khi người dân cung cấp hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mọi hành vi vi phạm sẽ được CSGT nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", lãnh đạo Phòng PC08 khẳng định.