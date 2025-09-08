CSGT TP.HCM phạt tài xế ô tô chuyển làn ẩu suýt gây tai nạn

Chiều 8.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT vừa xử phạt tài xế ô tô chuyển làn ẩu suýt gây tai nạn, vụ việc khiến nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc.

Theo đó, sáng cùng ngày, trên các trang mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh xe ô tô con biển số 51L-177.xx chạy trên làn đường ô tô đường Lê Quang Đạo hướng từ cầu An Hạ về vòng xoay An Sương có hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, suýt gây va chạm với xe ô tô đi phía sau.

CSGT An Sương mời tài xế đến làm việc, lập biên bản xử phạt ẢNH: PC08

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ngay trong buổi trưa cùng ngày, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh và mời người lái xe ô tô con nêu trên đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, được biết người điều khiển phương tiện là ông N.H.P (27 tuổi, ở xã Bà Điểm, TP.HCM). Ông P. cho biết, trong quá trình lái xe đi trên đường Lê Quang Đạo, do có việc gấp, đã nhiều lần xin vượt xe ô tô trong clip nhưng không được nhường đường.

Tài xế ô tô vượt ẩu suýt gây tai nạn gây bức xúc

Đến đoạn trước số nhà 64/12 Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, ông P. tăng ga vượt qua và chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước nhằm "dằn mặt" xe ô tô mà mình nhiều lần xin vượt không được. Ông P. thừa nhận trong quá trình điều khiển xe, đã không thắt dây đai an toàn theo quy định.

Căn cứ hành vi vi phạm, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.H.P, về hành vi điều khiển xe ô tô con: Chuyển làn không có tín hiệu báo trước và không thắt dây đai an toàn khi lái xe tham gia giao thông.

Theo đó, ông P. sẽ bị CSGT phạt từ 600.000 - 800.000 đồng về lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và 800.000 - 1 triệu đồng với lỗi không thắt đai an toàn khi lái xe tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT khẳng định, mọi hành vi coi thường pháp luật, thiếu ý thức khi tham gia giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Qua sự việc trên, đề nghị người dân khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng hoặc chuyển làn; đi đúng phần đường, làn đường quy định.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân cần có văn hóa ứng xử đúng mực khi tham gia giao thông, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra trên đường ẢNH: PC08

Người dân cần tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng chức năng; phải có văn hóa ứng xử đúng mực khi tham gia giao thông, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra trên đường.

Phòng CSGT Công an TP.HCM nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm khi được người dân cung cấp hình ảnh, sẽ được nhanh chóng xác minh và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.