Phụ huynh đưa đón con đi học chú ý: Những lỗi phổ biến bị CSGT phạt

Ngay khi khai giảng năm học mới, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã phối hợp các trường học để tuyên truyền luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, nhiều phụ huynh đưa đón con đi học vẫn vi phạm, có thể bị CSGT phạt.

Mới đây, trên một nhóm mạng xã hội về giao thông, tài khoản B.A đăng tải hình ảnh 1 xe ô tô màu trắng đậu trước vỉa hè trường học. Hình ảnh cho thấy, chiếc xe ô tô đậu một nửa bánh trên vỉa hè, nửa bánh dưới lòng đường.

Hình ảnh xe ô tô đậu trước cổng trường bị người dân chụp đăng lên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Người đăng tải viết: "Ngày nào cũng đậu như thế này, bác bảo vệ cũng bất lực. Em đã gửi phản ánh trên app VNeID... Kẹt xe, các em với phụ huynh rất khó di chuyển, cổng lại ngay đèn xanh đỏ".

Bài đăng thu hút nhiều lượt tương tác của người dùng mạng xã hội. Người đăng cho biết, chiếc xe này đã đậu ở đây từ lâu (tức trong thời gian học sinh nghỉ hè - PV). Do đó, người đăng chờ khi khai giảng, học sinh đi học xem tình hình thế nào nhưng vẫn không có chuyển biến.

Một số người khác bình luận rằng có thể gọi công an phường hoặc số hotline của Cục trưởng Cục CSGT hoặc Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM.

Phụ huynh đưa đón con hay bị CSGT phạt lỗi gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một đội CSGT cho biết, theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô:

Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 5 m tính từ mép đường giao nhau; điểm đón, trả khách; trước cổng hoặc trong phạm vi 5 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới...

Nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, điểm k khoản 5 Điều 6 cũng quy định, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng với hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận, trước cổng nhiều trường học, hàng loạt xe ô tô, xe máy đưa đón học sinh đậu kín cả vỉa hè, tràn xuống lòng đường gây ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh khi đưa đón con đi học không đội mũ bảo hiểm cho cả mình và con ngồi phía sau. Hành vi này không chỉ vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông mà còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và con ngồi sau xe khi vô tình có sự cố xảy ra.

Nghị định 168 quy định phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng nếu người đi xe máy thực hiện các hành vi sau:

- Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường;

- Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

Ngoài ra, nếu dừng, đỗ xe trên cầu thì người đi xe máy bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng.

Mức phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm

Nghị định 168 quy định, phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây cũng là mức phạt người điều khiển xe nếu chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

CSGT TP.HCM vào trường học tuyên truyền luật Trật tự, an toàn giao thông đến học sinh ẢNH: V.P

Trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật thì không bị CSGT phạt.



CSGT cũng phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng nếu người được chở trên xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm. Đây cũng là mức phạt người điều khiển xe đạp máy khi chở người ngồi trên xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm.