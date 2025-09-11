Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
11/09/2025 06:00 GMT+7

Từ 1.9, người học bằng lái xe máy hạng A, A1 bắt buộc phải đáp ứng một số yêu cầu về giờ học, kỹ năng mới được xét hoàn thành khóa đào tạo để đăng ký thi sát hạch.

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ 1.9.2025. Trong đó, người học bằng lái xe máy hạng A, A1 bắt buộc đáp ứng một số yêu cầu.

Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch? - Ảnh 1.

Người học bằng lái xe máy hạng A, A1 phải tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo được mới xét hoàn thành khóa đào tạo mới được thi sát hạch

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bằng lái xe máy hạng A, A1 khác nhau thế nào?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định, bằng lái xe hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW.

Bằng lái xe hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Các loại xe có dung tích xi lanh trên 125 cm3 phổ biến hiện nay như: Honda Winner X, Yamaha Exciter 155, Honda Vario 160, Air Blade 160, SH350i...

Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch? - Ảnh 2.

Thí sinh thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A bằng xe SH

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, những người đã có bằng lái xe hạng A1 được cấp trước ngày 1.1.2025 vẫn được phép lái xe trên 125 cm3.

Thời gian đào tạo người học bằng lái xe máy hạng A, A1

Theo Thông tư 14/2025, người có nhu cầu được đào tạo để cấp giấy phép lái xe máy hạng A, A1 phải học đủ chương trình lý thuyết theo quy định. Người học được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tự học các môn lý thuyết theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Nội dung học thực hành lái xe bắt buộc phải học theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch? - Ảnh 3.

Người học bằng lái xe hạng A1 phải học tổng cộng trong 12 giờ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, người học bằng lái xe hạng A1 phải học tổng cộng trong 12 giờ, trong đó có 10 giờ đào tạo lý thuyết (gồm 8 giờ học pháp luật về giao thông đường bộ, 2 giờ học về kỹ thuật lái xe) và 2 giờ thực hành.

Người học bằng lái xe hạng A phải học tổng cộng 32 giờ, trong đó có 20 giờ đào tạo lý thuyết (gồm 16 giờ học pháp luật về giao thông đường bộ, 4 giờ học về kỹ thuật lái xe) và 4 giờ thực hành.

Người học lái xe tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo được mới xét hoàn thành khóa đào tạo.

Môn học bắt buộc với người học bằng lái xe máy hạng A, A1

Thông tư này cũng quy định những môn học pháp luật về giao thông đường bộ bắt buộc với người học bằng lái xe máy nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ và phương pháp xử lý các tình huống khi tham gia giao thông.

Thông qua môn học pháp luật về giao thông đường bộ sẽ xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ giúp cho người học điều khiển xe đảm bảo trật tự và an toàn giao thông.

Yêu cầu của môn học pháp luật về giao thông đường bộ là cung cấp cho người học hiểu và nắm vững pháp luật về giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ Việt Nam. Người học biết vận dụng thành thạo, linh hoạt xử lý các tình huống giao thông, điều khiển xe đúng luật và đảm bảo an toàn.

Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch? - Ảnh 4.

Giấy phép lái xe hạng A1 được cấp trước ngày 1.1.2025 vẫn được phép lái xe trên 125 cm khối

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, học viên sẽ được học về quy tắc giao thông đường bộ, hiệu lệnh điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và cảnh báo, vạch kẻ đường, quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, xử lý các tình huống giao thông.

Trong môn học kỹ thuật lái xe, học viên sẽ được trang bị kỹ năng cơ bản lái xe an toàn, kỹ năng lái xe chở hàng, có khả năng điều khiển được xe mô tô các hạng A1, A, ở các điều kiện giao thông khác nhau.

Thông qua môn học kỹ thuật lái xe: người học có kiến thức cơ bản về các bộ phận và kỹ thuật lái xe mô tô các hạng A1, A. Nắm được các kiến thức và biết vận dụng kỹ năng lái xe an toàn để điều khiển xe trong các điều kiện giao thông khác nhau, xử lý được các tình huống giao thông trên đường an toàn.

Nội dung môn học kỹ thuật lái xe gồm: vị trí, tác dụng các bộ phận chủ yếu của xe và kỹ thuật lái xe cơ bản.

Với môn học thực hành lái xe, học viên được học các kỹ năng cơ bản lái xe an toàn, kỹ năng lái xe chở hàng, có khả năng điều khiển xe mô tô các hạng A1, A ở các điều kiện giao thông khác nhau.

Thông qua môn học thực hành lái xe người học: có kỹ năng lái xe an toàn để điều khiển xe trong các điều kiện giao thông khác nhau, xử lý được các tình huống giao thông trên đường an toàn.

Nội dung môn học thực hành lái xe gồm: tập lái xe trong sân tập lái, tập lái xe trong hình, tập phanh gấp và tập lái vòng cua.

Tin liên quan

Hơn 125.000 người dân TP.HCM thi đậu sát hạch chưa được cấp bằng lái: CSGT nói gì?

Hơn 125.000 người dân TP.HCM thi đậu sát hạch chưa được cấp bằng lái: CSGT nói gì?

Hơn 125.000 người dân TP.HCM thi đậu sát hạch từ ngày 1.3 đến nay nhưng chưa được cấp bằng lái xe bản cứng. CSGT giải thích thế nào?

Từ 1.9, tất cả kỳ thi sát hạch lái xe dùng bộ đề 600 câu của CSGT

Từ 1.9, đáp ứng những yêu cầu này mới được đăng ký học bằng lái xe

Khám phá thêm chủ đề

lái xe Bằng lái xe học bằng lái xe máy học bằng lái xe máy hạng A bằng lái xe hạng a1 giấy phép lái xe CSGT cách đăng ký học bằng lái xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận