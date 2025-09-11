Từ 1.9, học bằng lái xe máy hạng A, A1 bao lâu mới được thi sát hạch?

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ 1.9.2025. Trong đó, người học bằng lái xe máy hạng A, A1 bắt buộc đáp ứng một số yêu cầu.

Người học bằng lái xe máy hạng A, A1 phải tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo được mới xét hoàn thành khóa đào tạo mới được thi sát hạch ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bằng lái xe máy hạng A, A1 khác nhau thế nào?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định, bằng lái xe hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW.

Bằng lái xe hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Các loại xe có dung tích xi lanh trên 125 cm3 phổ biến hiện nay như: Honda Winner X, Yamaha Exciter 155, Honda Vario 160, Air Blade 160, SH350i...

Thí sinh thi sát hạch giấy phép lái xe hạng A bằng xe SH ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, những người đã có bằng lái xe hạng A1 được cấp trước ngày 1.1.2025 vẫn được phép lái xe trên 125 cm3.

Thời gian đào tạo người học bằng lái xe máy hạng A, A1

Theo Thông tư 14/2025, người có nhu cầu được đào tạo để cấp giấy phép lái xe máy hạng A, A1 phải học đủ chương trình lý thuyết theo quy định. Người học được lựa chọn một trong các hình thức học sau: tự học các môn lý thuyết theo quy định của Chính phủ về hoạt động đào tạo lái xe hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Nội dung học thực hành lái xe bắt buộc phải học theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.

Người học bằng lái xe hạng A1 phải học tổng cộng trong 12 giờ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, người học bằng lái xe hạng A1 phải học tổng cộng trong 12 giờ, trong đó có 10 giờ đào tạo lý thuyết (gồm 8 giờ học pháp luật về giao thông đường bộ, 2 giờ học về kỹ thuật lái xe) và 2 giờ thực hành.

Người học bằng lái xe hạng A phải học tổng cộng 32 giờ, trong đó có 20 giờ đào tạo lý thuyết (gồm 16 giờ học pháp luật về giao thông đường bộ, 4 giờ học về kỹ thuật lái xe) và 4 giờ thực hành.

Người học lái xe tham dự đầy đủ thời gian học trong chương trình đào tạo được mới xét hoàn thành khóa đào tạo.

Môn học bắt buộc với người học bằng lái xe máy hạng A, A1

Thông tư này cũng quy định những môn học pháp luật về giao thông đường bộ bắt buộc với người học bằng lái xe máy nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ và phương pháp xử lý các tình huống khi tham gia giao thông.

Thông qua môn học pháp luật về giao thông đường bộ sẽ xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ giúp cho người học điều khiển xe đảm bảo trật tự và an toàn giao thông.

Yêu cầu của môn học pháp luật về giao thông đường bộ là cung cấp cho người học hiểu và nắm vững pháp luật về giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ Việt Nam. Người học biết vận dụng thành thạo, linh hoạt xử lý các tình huống giao thông, điều khiển xe đúng luật và đảm bảo an toàn.

Giấy phép lái xe hạng A1 được cấp trước ngày 1.1.2025 vẫn được phép lái xe trên 125 cm khối ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, học viên sẽ được học về quy tắc giao thông đường bộ, hiệu lệnh điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và cảnh báo, vạch kẻ đường, quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, xử lý các tình huống giao thông.

Trong môn học kỹ thuật lái xe, học viên sẽ được trang bị kỹ năng cơ bản lái xe an toàn, kỹ năng lái xe chở hàng, có khả năng điều khiển được xe mô tô các hạng A1, A, ở các điều kiện giao thông khác nhau.

Thông qua môn học kỹ thuật lái xe: người học có kiến thức cơ bản về các bộ phận và kỹ thuật lái xe mô tô các hạng A1, A. Nắm được các kiến thức và biết vận dụng kỹ năng lái xe an toàn để điều khiển xe trong các điều kiện giao thông khác nhau, xử lý được các tình huống giao thông trên đường an toàn.

Nội dung môn học kỹ thuật lái xe gồm: vị trí, tác dụng các bộ phận chủ yếu của xe và kỹ thuật lái xe cơ bản.

Với môn học thực hành lái xe, học viên được học các kỹ năng cơ bản lái xe an toàn, kỹ năng lái xe chở hàng, có khả năng điều khiển xe mô tô các hạng A1, A ở các điều kiện giao thông khác nhau.

Thông qua môn học thực hành lái xe người học: có kỹ năng lái xe an toàn để điều khiển xe trong các điều kiện giao thông khác nhau, xử lý được các tình huống giao thông trên đường an toàn.

Nội dung môn học thực hành lái xe gồm: tập lái xe trong sân tập lái, tập lái xe trong hình, tập phanh gấp và tập lái vòng cua.