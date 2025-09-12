Cháy cửa hàng bán phụ tùng xe, cụ ông tử vong

Ngày 12.9, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng bán phụ tùng xe trên đường Lê Quang Đạo.

Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán phụ tùng xe máy trên đường Lê Quang Đạo ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 50 cùng ngày, người dân xung quanh căn nhà buôn bán phụ tùng xe ba gác trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM nghe tiếng hô hoán cháy, kêu cứu của người phụ nữ.

Người dân xung quanh huy động bình chữa cháy mini dập lửa, tìm cách cứu người đàn ông lớn tuổi kẹt bên trong cửa hàng này nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 (Công an TP.HCM) đã điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến ông N.M.T (84 tuổi, ở Vĩnh Long) tử vong.

Theo người dân, ông N.M.T cùng vợ thuê căn nhà trên để ở và buôn bán nhiều năm nay. Gần đây, ông N.M.T đổ bệnh, chân yếu nên việc đi lại gặp khó khăn.

Hơn 8 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán phụ tùng xe ba gác này.