Thời sự

Công an thông tin kết quả điều tra vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/09/2025 21:24 GMT+7

Công an TP.Hà Nội đã có kết quả điều tra ban đầu vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, khiến hơn 500 xe máy bị thiêu rụi.

Theo Công an TP.Hà Nội, ngay sau khi dập tắt đám cháy tại bãi trông giữ xe thuộc khu vực trụ T2 cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera quanh khu vực bãi xe để làm rõ thời điểm cháy, nguyên nhân cháy, điểm xuất phát cháy.

Công an thông tin kết quả điều tra vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy thiêu rụi hơn 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

ẢNH: KIẾN TRẦN

Đồng thời tiến hành trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân cháy, điểm xuất phát cháy.

Kết quả, loại trừ nguyên nhân cháy do con người tác động. Điểm xuất phát cháy cách chân trụ cột T2 là 4,3 m, cách đường ven 1,8 m.

Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ, niêm phong các sản phẩm cháy để tiến hành giám định; đồng thời Viện Khoa học hình sự đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận nguyên nhân chính xác về vụ cháy này.

Theo Công an TP.Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành đánh giá sơ bộ ảnh hưởng do vụ cháy gây ra đối với phần trụ cầu, dầm cầu Vĩnh Tuy; giám định chất lượng bê tông, cốt thép… để đưa ra khuyến cáo liên quan đến vụ cháy. Đồng thời tiến hành thống kê, giám định giá các phương tiện, công trình bị thiệt hại.

Bên cạnh việc tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cũng sẽ xác minh, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan. Kết quả điều tra, xác minh tiếp theo sẽ tiếp tục thông tin khi có kết luận.

Trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Hà Nội 'xóa sổ' các bãi xe gầm cầu sau vụ cháy cầu Vĩnh Tuy

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, từ ngày 4.9, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấm xe có tải trọng trên 18 tấn di chuyển qua nhánh cầu Vĩnh Tuy bị cháy này.

Trong công điện phát đi ngày 4.9, Thủ tướng đã yêu cầu Công an TP.Hà Nội điều tra nguyên nhân, làm rõ phương án phòng cháy, chữa cháy để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vụ hỏa hoạn.

Tại Hà Nội, ngoài gầm cầu Vĩnh Tuy, tại các gầm cầu Chương Dương, cầu vượt Ngã Tư Vọng cũng đang được sử dụng để trông giữ phương tiện. Sau vụ cháy nhánh lên xuống cầu Vĩnh Tuy, cùng với chỉ thị của Bộ Xây dựng, Hà Nội đang tiến hành "xóa sổ" các bãi xe gầm cầu trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

cầu Vĩnh Tuy công an kết quả điều tra cháy bãi xe bãi xe gầm cầu hà nội
