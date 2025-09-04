Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dựng trụ sắt dưới cầu Vĩnh Tuy 'phòng ngừa rủi ro' sau vụ cháy bãi xe

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
04/09/2025 19:45 GMT+7

Một hệ thống trụ sắt đã được lắp đặt dưới gầm của nhánh cầu Vĩnh Tuy bị cháy ở Hà Nội, nhằm lắp đặt hệ thống quan trắc, đồng thời để 'phòng ngừa rủi ro'.

Trao đổi với Thanh Niên tối 4.9, ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy bãi xe dưới gầm nhánh lên xuống (ramp) CV1C của cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà), đơn vị kỹ thuật đã lắp đặt một trụ sắt tại vị trí dầm bị ảnh hưởng.

Hà Nội dựng trụ sắt dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bị cháy để 'phòng ngừa rủi ro' - Ảnh 1.

Trụ sắt được dựng dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe để lắp đặt hệ thống quan trắc và phòng ngừa rủi ro

ẢNH: VÕ HÀ MINH HẢI

Theo ông Bảo, trụ này được đặt cách đáy dầm từ 5 - 10 cm, không tỳ trực tiếp vào dầm để đảm bảo không làm thay đổi sơ đồ chịu lực, gây nguy cơ mất an toàn kết cấu.

"Việc bố trí trụ nhằm theo dõi, kiểm soát tình trạng dầm sau sự cố và đảm bảo an toàn khi phương tiện lưu thông qua khu vực. Đây là giải pháp tạm thời, vừa để giám sát biến dạng kết cấu, vừa phòng ngừa rủi ro trong khi chờ đánh giá toàn diện mức độ hư hại và phương án xử lý lâu dài. Hệ thống này không phải là trụ chống nạng gầm cầu Vĩnh Tuy", ông Bảo nói.

Cũng trong ngày 4.9, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị trúng thầu quản lý - bảo trì đường bộ và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Các đơn vị phải bảo đảm không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định; phối hợp với công an thành phố, UBND xã, phường xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất đường bộ.

Trường hợp để tồn tại vi phạm gây uy hiếp an toàn công trình sẽ phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải bảo đảm không để xảy ra cháy nổ liên quan đến hạ tầng đường bộ, báo cáo kết quả rà soát về Sở Xây dựng trước ngày 15.9.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các bên liên quan phối hợp với lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, trong đó có việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép.

Ngoài ra, cơ quan này cũng giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30.10.

Đồng thời, rà soát, lập danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện, tham mưu UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9…

Hà Nội 'xóa sổ' các bãi xe gầm cầu sau vụ cháy cầu Vĩnh Tuy

Trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Kết quả kiểm tra kết cấu công trình sau vụ cháy thể hiện, nhiều phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp cầu, bê tông bảo vệ trụ cầu bị bong vỡ, lộ cốt thép. Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm phương tiện có tải trọng trên 18 tấn di chuyển qua nhánh cầu Vĩnh Tuy bị cháy.

