Hà Nội 'xóa sổ' các bãi xe gầm cầu sau vụ cháy cầu Vĩnh Tuy

Trao đổi với Thanh Niên ngày 4.9, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã nhận được chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh về việc rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà, Hà Nội).

Hà Nội sẽ 'xóa sổ' các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu cạn trên địa bàn. Trong ảnh là bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội). ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo vị này, sau khi nhận được chỉ thị, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện. Và, việc thu hồi giấy phép đã cấp cho các bãi xe dưới gầm cầu ở Hà Nội chỉ là 1 trong các nội dung mà sở và các bên liên quan sẽ thực hiện.

Trước đó, ngày 30.8, ở nhánh lên xuống gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Kết quả kiểm tra kết cấu công trình sau vụ cháy thể hiện, nhiều phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp cầu, bê tông bảo vệ trụ cầu bị bong vỡ, lộ cốt thép. Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm phương tiện có tải trọng trên 18 tấn di chuyển qua nhánh cầu Vĩnh Tuy bị cháy.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, ngoài bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy còn có nhiều bãi xe khác nằm dưới các nhánh lên xuống và trục cầu chính của cầu Vĩnh Tuy. Đồng thời, có 2 bãi xe khác nằm dưới gầm cầu Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương.

2 ngày sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc sử dụng hành lang an toàn giao thông, nghiêm cấm việc trông giữ xe dưới gầm cầu mất an toàn. Lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng (nếu có) trước ngày 30.10.

Chỉ thị nhấn mạnh, lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình bộ trên địa bàn; để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ như đã xảy ra tại gầm cầu Vĩnh Tuy.