Sở Xây dựng: 'Tránh tuyệt đối' việc ùn tắc ở nhánh cầu Vĩnh Tuy bị cháy

Từ hôm nay (3.9), Sở Xây dựng Hà Nội cấm toàn bộ các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh lên xuống (ramp) CV1C hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi Nguyễn Khoái. Riêng xe buýt vẫn được phép hoạt động qua nhánh cầu này.

Khu vực nhánh lên xuống cầu Vĩnh Tuy có bãi xe dưới gầm cầu bị cháy ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sau khi cấm đường, các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn chuyển hướng đi thẳng cầu Vĩnh Tuy xuống đường Minh Khai để lưu thông các hướng khác.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị thi công tổ chức lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng trên nhánh CV1C.

Đặc biệt, các đơn vị liên quan bố trí lực lượng ứng trực, theo dõi hướng dẫn điều tiết, phân luồng giao thông 24/24 giờ, đặc biệt trong giờ cao điểm để tránh tuyệt đối tình trạng ùn tắc trên nhánh lên xuống cầu Vĩnh Tuy này.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.Hà Nội bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực nhánh CV1C và các tuyến đường, nút giao thông xung quanh nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên nhánh cầu bị cháy.

Đối với các xí nghiệp vận hành các tuyến buýt, Sở Xây dựng yêu cầu trong trường hợp nhánh CV1C xảy ra ùn tắc phải thực hiện chuyển hướng lưu thông xuống đường Minh Khai để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước ngày 30.8, ở nhánh lên xuống gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Kết quả kiểm tra kết cấu công trình sau vụ cháy thể hiện, nhiều phần bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp cầu, bê tông bảo vệ trụ cầu bị bong vỡ, lộ cốt thép. Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước mắt nhánh lên xuống được điều chỉnh tổ chức giao thông, khai thác với tải trọng dưới 18 tấn (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế) và tiếp tục theo dõi tình trạng nhánh ramp này.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, ngoài bãi xe bị cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy còn có nhiều bãi xe khác nằm dưới các nhánh lên xuống và trục cầu chính của cầu Vĩnh Tuy. Đồng thời, có 2 bãi xe khác nằm dưới gầm cầu Ngã Tư Vọng, cầu Chương Dương.

Sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc sử dụng hành lang an toàn giao thông, nghiêm cấm việc trông giữ xe dưới gầm cầu mất an toàn. Lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng (nếu có) trước ngày 30.10.