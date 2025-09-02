Vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy: Bộ Xây dựng quyết dẹp trông giữ xe gầm cầu

Theo Bộ Xây dựng, công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ tại một số địa phương thời gian vừa qua vẫn còn một số tồn tại dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ.

Đơn cử vụ hỏa hoạn tại dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, P.Hồng Hà (Hà Nội) lúc 13 giờ 30 phút ngày 30.8, hậu quả gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hôm 30.8 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Do đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi quản lý.

Đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại các địa phương; đảm bảo không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định. Kịp thời xử lý lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ trái quy định của pháp luật.

Lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình bộ trên địa bàn; để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ như đã xảy ra tại gầm cầu Vĩnh Tuy.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép.

Lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng (nếu có) trước ngày 30.10. Ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị.

Bộ trưởng Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Hà Nội tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy. Đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.9.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, việc chấp hành các quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện đi lại và đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các quy định của pháp luật, không để tái diễn các vụ việc tương tự như vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.