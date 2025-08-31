Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
31/08/2025 10:30 GMT+7

Sức nóng từ việc hàng trăm phương tiện ở bãi xe bị cháy đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) bong tróc, trơ lõi thép.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 31.8, một cán bộ thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy bãi để xe dưới gầm cầu, cơ quan chuyên môn của sở sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng cầu Vĩnh Tuy. Cạnh đó, cơ quan công an cũng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận, sau vụ cháy, bộ phận dầm và lan can cầu Vĩnh Tuy bị khói ám đen kịt. Sức nóng của đám cháy đã khiến từng mảng bê tông ở bên dưới dầm cầu, trụ cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc, trơ lõi thép.

Tại hiện trường, ước tính có hàng trăm phương tiện bị cháy trơ khung. Các phương tiện được xếp thành nhiều dãy san sát nhau, ước tính kéo dài vài chục mét.

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 2.
Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 3.

Hàng trăm phương tiện cháy trơ khung sắt

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Khu vực bãi được quây rào tôn, lối ra vào ở địa chỉ 335 Nguyễn Khoái được gắn biển nhiều công ty, trong đó có biển báo thể hiện khu vực này là nơi trông giữ xe ô tô ngày và đêm của Công ty khai thác điểm đỗ xe thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 4.

Bên ngoài khu vực xảy ra vụ cháy có gắn biển thể hiện là nơi trông giữ xe ô tô ngày và đêm của Công ty khai thác điểm đỗ xe thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó vào khoảng 12 giờ 15 ngày 30.8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi để ô tô, xe máy ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy. Do khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều vật liệu dễ cháy khiến khói đen bốc lên cuồn cuộn. Phát hiện lửa bùng lên dữ dội, nhiều người dân hoảng hốt thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội cùng xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Sau đó, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 5.

Thành cầu ám khói đen kịt sau vụ cháy

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

[CLIP] Cháy bãi xe gần chân cầu Vĩnh Tuy

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 6.
Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 7.
Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 8.

Sức nóng từ vụ cháy khiến nhiều hạng mục ở cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 9.

Các phương tiện đang được trông giữ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, cạnh khu vực xảy ra cháy

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe- Ảnh 10.

Cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Khám phá thêm chủ đề

gầm cầu Vĩnh Tuy cháy trơ lõi thép đánh giá tình trạng hư hỏng bãi xe hà nội
