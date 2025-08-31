Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy: 500 xe máy bị thiêu rụi

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
31/08/2025 21:09 GMT+7

Theo chính quyền sở tại, trong vụ cháy xảy ra tại bãi gửi xe ở cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi.

Trao đổi với Thanh Niên tối 31.8, một lãnh đạo UBND P.Hồng Hà (Hà Nội) cho biết, vụ cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy (địa chỉ 335 Nguyễn Khoái) không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy: 500 xe máy bị thiêu rụi - Ảnh 1.

500 xe máy bị thiêu rụi trong vụ cháy ở gầm cầu Vĩnh Tuy

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo báo cáo ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 300 m2; ước tính có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, không có ô tô hư hại.

Ở thời điểm vụ cháy xảy ra, ông Phạm Văn D. đang làm việc tại gara ô tô đối diện bãi xe nhìn thấy cháy tại bốt điện bên ngoài đường cạnh trụ T2 cầu Vĩnh Tuy sau đó cháy lan sang bãi xe.

Ông Dụng cùng với nhân viên tại gara ô tô và nhân viên đơn vị trông giữ xe dùng bình bột chữa cháy và vòi nước phun vào đám cháy tuy nhiên đám cháy phát triển nhanh nên việc chữa cháy không hiệu quả. Sau đó, cán bộ nhân viên gara ô tô và đơn vị trông giữ xe đã gọi điện báo cháy.

Ngoài ra, theo P.Hồng Hà, cơ sở xảy ra cháy là địa điểm trông giữ phương tiện do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh quản lý, khai thác dịch vụ. Vị trí dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ hoả hoạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền cùng phía Sở Xây dựng Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm đánh giá chi tiết vụ cháy, đồng thời lắng nghe các đề xuất giải pháp. Về việc bãi xe có giấy phép hay không, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30.8, ở gầm cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ cháy bãi xe. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá tình trạng hư hỏng của cầu Vĩnh Tuy.

