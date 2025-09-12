Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giải cứu 12 người mắc kẹt trong tai nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Huy Đạt
Huy Đạt
12/09/2025 06:21 GMT+7

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan trong đêm tối khiến nhiều người mắc kẹt, Công an TP.Đà Nẵng huy động xe máy múc giải cứu nạn nhân.

Tối 11.9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP.Đà Nẵng cho hay, sau vụ va chạm giữa xe khách và xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, lực lượng cứu hộ đã huy động cả xe múc, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin xe khách.

- Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 2 xe tải trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 ngày 11.9, tại Km 42+600, cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu hướng về TP.Huế (thuộc P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách BS 17H-018.33 và 2 xe tải BS 89C-180.32, 73C-161.20. Cú va chạm mạnh khiến xe khách và xe tải 89C-180.32 mắc kẹt, nhiều hành khách không thể thoát ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chuyên dụng, 1 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6, phối hợp cùng Tổ chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ của Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều nạn nhân mắc kẹt trong xe khách.

Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện trên cao tốc La Sơn - Túy Loan khá đông, khiến giao thông bị ùn ứ cục bộ, kéo dài nhiều cây số theo cả hướng đi TP.Đà Nẵng và đi TP.Huế.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Huy động xe máy múc giải cứu tài xế bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe khách

Cảnh sát triển khai phá cửa kính, đưa 11 hành khách ra ngoài an toàn. Đồng thời, các mũi lăng được bố trí để phòng ngừa cháy nổ do nhiên liệu chảy tràn xuống mặt đường. Riêng tài xế xe khách lúc này đang bị kẹt cứng trong cabin, bị thương nặng ở phần chân trái.

Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng lực lượng y tế sơ cứu cho nạn nhân, nắm bắt tình hình sức khỏe sau đó huy động xe máy múc đến hiện trường tham gia giải cứu tài xế.

Đến 22 giờ 10 ngày 11.9, sau nhiều nỗ lực, lực lượng CNCH mới giải cứu thành công tài xế và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

- Ảnh 5.

Tài xế được giải cứu, lực lượng y tế tức tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu

ẢNH: Đ.X

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

