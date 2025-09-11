Người đàn ông đi lạc 10 ngày được công an hỗ trợ đưa về quê

Ngày 11.9, Công an xã Hưng Lộc, TP.Huế cho biết, vừa phối hợp các đơn vị đưa một người dân đi lạc trở về quê.



Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 11.9), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục CSGT, Bộ Công an phát hiện một người đàn ông trung niên đi lạc lên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Thời điểm trên, người này đi bộ trong tình trạng sức khỏe yếu, cán bộ đơn vị nhanh chóng hỏi thăm, đưa ông đến trụ sở Công an xã Hưng Lộc để xác minh danh tính.

Công an xã Hưng Lộc xác minh nhân thân để hỗ trợ đưa ông Hà về quê ẢNH: BÌNH THIÊN

Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã Hưng Lộc đã xác minh người đi lạc là ông Võ Nhân Hà (56 tuổi, ở thôn Hoà Thịnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Hà cho biết đã đi lạc khoảng 10 ngày nay, hiện không thể về nhà, gia đình ông có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Công an xã đã động viên, thăm hỏi, bố trí cho ông Hà nghỉ ngơi, tổ chức xác minh nhân thân, đồng thời liên hệ Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và người nhà của ông Hà.

Sau khi ông Hà ổn định tinh thần, Công an xã Hưng Lộc đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT, Công an TP.Huế để đón xe đưa ông Hà trở về quê.

Lực lượng CSGT Trạm CSGT Phú Lộc hỗ trợ ông Hà ẢNH: BÌNH THIÊN

Đại diện Trạm CSGT Phú Lộc cho biết hiện ông Hà đã được đưa về nghỉ ngơi tại trụ sở làm việc của đơn vị, tối nay, xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh sẽ đón ông Hà về quê. Ngoài hỗ trợ vé xe, lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc cũng hỗ trợ lộ phí và một phần quà nhỏ để san sẻ khó khăn với gia đình ông Hà.