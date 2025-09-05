Lập 'cú đúp' tại Olympic vật lý, nam sinh TP.Huế nhận thưởng 255 triệu đồng

Sáng 5.9, nhân lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế, có nhiều học sinh xuất sắc được vinh danh, trong đó Trần Lê Thiện Nhân (cựu học sinh của trường) trở thành tâm điểm chú ý khi được Chủ tịch UBND TP.Huế trao tặng 2 giải thưởng lớn.

Lãnh đạo TP.Huế khen thưởng Trần Lê Thiện Nhân (thứ 2, từ trái sang) và học sinh khác đạt thành tích cao ở các cuộc thi Olympic

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, khi còn là học sinh lớp 12 chuyên lý của Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Trần Lê Thiện Nhân đã mang về huy chương bạc Olympic vật lý châu Á (AphO năm 2025) và huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế (IphO năm 2025).

Đây là 2 tấm huy chương danh giá, kết quả của quá trình học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ. Với thành tích này, Trần Lê Thiện Nhân đã được trao thưởng trị giá lên tới 255 triệu đồng.

Ấp ủ ước mơ từ hàng ghế bên dưới

Chia sẻ trong khoảnh khắc xúc động sau khi rời sân khấu, Thiện Nhân tâm sự những lần khai giảng trước em chỉ là một cậu học trò ngồi bên dưới, ngưỡng mộ nhìn các anh chị được tuyên dương trên sân khấu.

"Lúc đó, em nhìn lên sân khấu thấy các anh, các chị được tuyên dương và mong ước sẽ có một ngày bản thân cũng được đứng trên kia. Hôm nay em đã làm được... Bản thân em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc", Nhân bộc bạch.

Thiện Nhân tự hào với thành tích xuất sắc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chàng trai trẻ cảm thấy rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam thi đấu trên đấu trường quốc tế. Thiện Nhân cũng tin rằng, yếu tố quyết định để đạt được thành công chính là sự nỗ lực. Với Thiện Nhân, hành trình học tập là một chặng đường dài đầy thử thách, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ những ngày đầu của năm lớp 10.

"Hầu như em dành hết 80% thời gian cho môn vật lý" Thiện Nhân tiết lộ về bí quyết học tập của mình

Đối với các vòng thi cấp khu vực và quốc gia, em đã xây dựng một kế hoạch học tập rõ ràng. Thiện Nhân chọn cách tổng hợp tất cả các dạng bài tập, gom thành những dạng lớn hơn để dễ dàng ghi nhớ và tìm ra cách giải quyết các bài toán con.

Khi đã vươn tầm quốc tế, cậu học trò tài năng này lại cho rằng việc học tập cần ưu tiên theo bản năng, sự hứng thú cá nhân và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

"Đây mới chính là chìa khóa để đạt kết quả cao", Nhân khẳng định.

Thư giãn và ý tưởng từ những bước chạy

Không chỉ đam mê vật lý, Thiện Nhân còn có một sở thích đặc biệt với bộ môn chạy bộ. Chàng trai trẻ thường xuyên tham gia các giải chạy trong thành phố.

Đối với Thiện Nhân, chạy không chỉ là cách để giải tỏa căng thẳng mà còn giúp rèn luyện tính kỷ luật. Thú vị hơn, trong quá trình chạy, những ý tưởng mới cho các bài toán chưa có lời giải lại bất ngờ xuất hiện.

Theo cô Nguyễn Thị Quỳnh Oanh, giáo viên chủ nhiệm cũ của Thiện Nhân, cậu học trò này là một người nhanh nhẹn, thông minh trong cả học tập lẫn các hoạt động thể thao. Thiện Nhân luôn thể hiện tư duy cao và sự sáng tạo trong quá trình học. Đặc biệt, khả năng tự học của Thiện Nhân rất đáng nể, không chỉ tìm kiếm tài liệu tiếng Việt mà còn chịu khó tìm cả những tài liệu tiếng Anh chuyên ngành để nghiên cứu.

Ngoài 2 tấm huy chương danh giá, Thiện Nhân còn là học sinh đạt được nhiều giải thưởng lớn ở cấp tỉnh và cấp quốc gia liên quan đến môn vật lý.

Hiện tại, Trần Lê Thiện Nhân đang theo học ngành khoa học vật liệu tại Trường đại học Phenikaa ở Hà Nội. Trong tương lai, chàng trai trẻ này ấp ủ ước mơ chinh phục những suất học bổng tại các trường đại học danh giá trên thế giới. Đó là một hành trình mới, đầy hứa hẹn, tiếp nối những thành công rực rỡ đã đạt được...