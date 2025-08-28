Chàng trai bị từ chối 2 lần trong 'Người ấy là ai' bất ngờ được vinh danh

Tối 27.8, tại lễ trao giải Grooming & M-Merging Faces Awards 2025 do tạp chí Men’s Folio Vietnam tổ chức, người mẫu Bảo Sơn - chàng trai gây chú ý trong Người ấy là ai được xướng tên cho danh hiệu Best Emerging Model of the Year. Đây là giải thưởng vinh danh một người mẫu trẻ tài năng, có những bước tiến và gây được ấn tượng trong ngành thời trang.

Nguyễn Bảo Sơn nhận giải thưởng từ nhà thiết kế Đỗ Long và Á hậu Bích Tuyền ẢNH: NVCC

Đối với Nguyễn Bảo Sơn, thành tích lần này là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ, kiên định. Trước đó, hồi tháng 1.2024, chàng trai đến từ Phan Thiết cũng được xướng tên trở thành Người mẫu nam ấn tượng của năm tại Vietnam Beauty Fashion Awards.

Trước khi được vinh danh ở lĩnh vực thời trang, Bảo Sơn đã tạo dựng dấu ấn qua loạt dự án như vai trò nam chính trong loạt MV như Đố anh đoán được (Bích Phương), Nằm ngủ em ru (Bích Phương), Đố anh quên được em (Lona Kiều Loan)… Người mẫu sinh năm 1996 còn gây chú ý khi góp mặt trong một số gameshow như Người ấy là ai, Hành lý tình yêu… Đặc biệt trong show hẹn hò, Nguyễn Bảo Sơn bất ngờ được cộng đồng mạng quan tâm khi 2 lần bị nữ chính từ chối.

Nguyễn Bảo Sơn sau 'Người ấy là ai'

Chia sẻ ngay sau khi nhận giải, Bảo Sơn không giấu được niềm xúc động: “Giải thưởng này là thành quả của cả một hành trình, tôi muốn dành tặng tất cả những người đã yêu thương và đồng hành cùng tôi. Chính mọi người là động lực lớn nhất để tôi cố gắng mỗi ngày”.

Vẻ ngoài điển trai của người mẫu Nguyễn Bảo Sơn ở tuổi 29 ẢNH: NVCC

Trao giải người mẫu trẻ triển vọng cho chàng trai cao 1,85 m, Men’s Folio Vietnam nhận định: "Với nguồn năng lượng trẻ trung và tinh thần cầu tiến, Nguyễn Bảo Sơn nhanh chóng khẳng định sự hiện diện nổi bật của mình trong làng mẫu. Anh không chỉ sải bước tự tin trên nhiều sàn diễn, góp mặt trong các show thời trang và chiến dịch quảng bá, mà còn dấn thân vào diễn xuất và những dự án hợp tác sáng tạo cùng các thương hiệu trong và ngoài nước. Song song với sự nghiệp người mẫu, anh dành nhiều tâm huyết để phát triển công việc kinh doanh nông sản gia đình - một hành trình vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa thể hiện khát vọng phát triển bền vững. Sự nghiêm túc và đam mê ấy tạo nên hình ảnh một gương mặt trẻ nhiều tiềm năng, biết cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm, mang đến nguồn cảm hứng tích cực cho những ai đang trên hành trình theo đuổi ước mơ".

Nói về tương lai, Bảo Sơn khẳng định mong muốn trở thành một người mẫu đa năng, hướng đến hình ảnh toàn diện. Không chỉ giới hạn ở sàn diễn, anh sẽ tiếp tục thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, đồng thời ấp ủ những kế hoạch kinh doanh riêng.