Trước NTK Công Trí, sao Việt nào từng vướng bê bối liên quan đến ma túy?

Như Thanh Niên thông tin, nhà thiết kế (NTK) Công Trí và Trần Phú Long bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa (Công an TP.HCM) phát hiện có liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc hiện đang được Công an TP.HCM xử lý theo quy định.

Ồn ào liên quan đến ma túy ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của NTK Công Trí Ảnh: T.L

Thông tin này nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trước khi vướng bê bối vì liên quan đến ma túy, Công Trí là một nhà thiết kế nổi tiếng. Trang phục của anh không chỉ được nghệ sĩ Việt mà nhiều sao quốc tế lựa chọn. Vì vậy nhiều người cho rằng ồn ào này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của “anh cả làng mốt Việt”.

Cùng thời điểm này, rapper Vũ Xuân B. bị xử lý vì có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, ngày 23.7, rapper 28 tuổi này lái ô tô lạng lách, chèn ép các xe khác trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau khi yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra, lực lượng CSGT xác định Vũ Xuân B. dương tính với chất ma túy cần sa và bồ đà.

Sao Việt vướng bê bối vì liên quan đến ma túy

Trước NTK Công Trí và rapper Vũ Xuân B., nhiều sao Việt cũng vướng phải lao lý vì liên quan đến ma túy. Hồi tháng 11.2024, Chi Dân và người mẫu An Tây bị công an tạm giam để điều tra. Tại cơ quan công an, giọng ca 8X thừa nhận hành vi của mình và gửi lời xin lỗi đến khán giả. Trong khi đó, người mẫu An Tây cho rằng vụ ồn ào khiến cô “mất hết sự nghiệp, không còn cơ hội để làm lại”.

Khán giả ngán ngẩm, đặt vấn đề về trách nhiệm người nghệ sĩ trong việc giữ mình trước những cám dỗ Ảnh: TL

Không quá sôi nổi trong các hoạt động nghệ thuật, Nhikolai Đinh lại khiến nhiều người ngán ngẩm bởi những ồn ào. Trong đó, việc bị bắt tạm giam vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy được xem là scandal lớn nhất trong sự nghiệp của nam vương sinh năm 1995. Tại phiên tòa xét xử, Nhikolai Đinh thừa nhận hành vi phạm tội, khai chỉ mua ma túy để sử dụng. Anh bị phạt 2 năm tù vì tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Lệ Hằng - người từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em bị cảnh sát khởi tố với cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy hồi tháng 3.2023. Cô khai nhận mua và bán lại để ăn chênh lệch, chứ không sử dụng. Trước ồn ào, Lệ Hằng từng có giai đoạn tham gia các tác phẩm như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường… và tuyên bố giải nghệ hồi năm 2012.

Đáng chú ý, diễn viên Hữu Tín từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù vì tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cũng liên quan đến vụ việc, TAND phạt 13 năm 6 tháng tù đối với DJ Nguyễn Hoàng Phi về hai tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trước đó, vào năm 2018, Châu Việt Cường bị bắt vì sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác khiến một cô gái tử vong. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận. Nam ca sĩ bị xử phạt 11 năm tù vì tội giết người.