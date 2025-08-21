Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vì sao Trung Quân Idol ít tham gia gameshow âm nhạc?

Thạch Anh
Thạch Anh
21/08/2025 17:48 GMT+7

Thay vì tham gia các gameshow âm nhạc, Trung Quân Idol chọn tập trung cho các dự án cá nhân. Gần đây, anh gây chú ý khi ra mắt MV 'Hạt ngọc trắng'.

Hòa cùng bầu không khí hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), ca sĩ Trung Quân ra mắt MV Hạt ngọc trắng do Keyri Phan sáng tác, gửi gắm tình yêu quê hương cùng niềm tự hào dân tộc qua hình ảnh giàu biểu tượng.

Trung Quân Idol - Ảnh 1.

Trung Quân Idol lan tỏa tình yêu quê hương thông qua sản phẩm âm nhạc mới

ẢNH: NVCC

Hình tượng “hạt ngọc” trở thành điểm nhấn xuyên suốt, gợi lên vẻ đẹp thuần khiết của đất nước và tình cảm thiêng liêng mà mỗi người con dành cho Tổ quốc. Trung Quân xuất hiện trong hai sắc thái: nhẹ nhàng, chân chất giữa cánh đồng lúa và mạnh mẽ trong sắc đỏ Quốc kỳ, tạo nên hành trình cảm xúc liền mạch, từ vẻ đẹp bình dị của quê hương đến niềm kiêu hãnh thiêng liêng.

Chia sẻ về ca khúc đặc biệt này, Trung Quân cho biết đã “bị chinh phục ngay từ những giai điệu đầu tiên". "Hình ảnh hạt ngọc trong ca khúc là điều mà tôi tâm đắc, vì gắn liền với hạt lúa, với sự no đủ và văn hóa của người Việt Nam mình. Đây là bài hát mà tôi muốn gửi gắm tất cả sự chân thành và niềm tự hào, không chỉ với tư cách một nghệ sĩ, mà còn là một người con của đất nước”, Trung Quân nói.

Trung Quân Idol - Ảnh 2.

Hình ảnh hạt gạo quê hương được nam ca sĩ đưa vào MV, phát hành dịp 2.9

ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn khai thác chủ đề tình yêu quê hương, Trung Quân khẳng định không lo ngại sự trùng lặp. Anh xem đây là cơ hội để mỗi người kể câu chuyện về đất nước theo cách riêng.

Nam ca sĩ bộc bạch: “Quân nghĩ rằng, tình yêu nước hay lòng tự hào dân tộc là một đề tài rộng lớn và bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể tìm thấy một câu chuyện, cảm xúc riêng. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người hát về Tổ quốc, mà là mỗi người truyền tải nó bằng cảm xúc, trải nghiệm thật sự của mình”.

Trung Quân Idol trải lòng chuyện tham gia gameshow

Bên cạnh Hạt ngọc trắng, 2025 cũng đánh dấu một năm hoạt động bận rộn của Trung Quân. Đầu năm nay, nam ca sĩ đã cùng Bùi Anh Tuấn phát hành EP B.U.I, gồm 5 ca khúc ballad với thông điệp về tình yêu. Về việc tham gia các gameshow, nam ca sĩ nói anh muốn tập trung cho các dự án phù hợp với định hướng bản thân: “Tham gia gameshow chắc chắn cần rất nhiều thời gian và sự đầu tư. Khi thật sự sẵn sàng về thời gian và tâm thế, chắc chắn Quân sẽ không ngại thử”.

