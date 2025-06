Sôi động thị trường gameshow hè

Ở lĩnh vực âm nhạc, Em xinh say hi được đánh giá là cơn sốt trong mùa hè khi quy tụ 30 nghệ sĩ nữ cùng tranh tài, trong đó có những cái tên nổi bật như Bích Phương, Tiên Tiên, Miu Lê, Phương Mỹ Chi… Dù chỉ mới phát sóng những tập đầu tiên, show thực tế này cho thấy sức hút khi đạt hàng triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Bên cạnh đó, các tiết mục trình diễn vừa qua đều thay phiên nhau đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng thịnh hành.

Chương trình Em xinh say hi tạo cơn sốt trong mùa hè 2025 Ảnh: BTC

Trong khi đó, Tân binh toàn năng mang đến góc nhìn mới cho khán giả thông qua hành trình tìm kiếm, đào tạo những gương mặt trẻ để vươn tới mục tiêu tiệm cận tiêu chuẩn idol quốc tế. Cũng tìm kiếm những gương mặt mới cho thị trường âm nhạc, Điểm hẹn tài năng dù không quá gây sốt song được đánh giá là sân chơi chuyên môn, nơi các thí sinh được bộc lộ, phát huy khả năng của mình dưới sự đánh giá, tư vấn của nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ca sĩ Trúc Nhân.

Nhiều gameshow tạo nên sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, điển hình là Bố ơi mình đi đâu thế?. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, hành trình vượt qua thử thách của những cặp bố - con hứa hẹn mang lại phút giải trí, đồng thời là những bài học cho người xem. Trong khi đó, Gia đình Haha không chỉ quảng bá về du lịch mà mang đến những câu chuyện thực tế, gần gũi xoay quanh hành trình trải nghiệm làm nông dân của Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh.

Sự mới mẻ có thể kể đến Đấu trường gia tốc - chương trình kết hợp nhập vai - hành động, đồng thời ứng dụng công nghệ AI để mang đến những trải nghiệm mới cho người xem. Hay Gama: Dục tốc bất bại được xem là "bữa ăn lạ" cho những khán giả đam mê tốc độ thông qua cuộc tranh tài, đua xe từ những người nổi tiếng.

Nếu mùa hè 2024 thị trường gameshow là cuộc so kè khốc liệt giữa Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi thì năm nay, khán giả có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích, độ tuổi… Bên cạnh đó, việc đưa những "gia vị lạ" vào gameshow cho thấy nỗ lực của nhà sản xuất trong việc tạo nên sự mới mẻ cho người xem.

Thực tế cho thấy sức hút của một gameshow phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như format, khách mời, sự đầu tư của nhà sản xuất, sự mới lạ về mặt nội dung, cách khai thác, thời điểm phát sóng… Việc hàng loạt chương trình ra mắt trong đợt hè là một thách thức đối với nhà sản xuất trong việc tìm hướng đi riêng cho "đứa con tinh thần" của mình cũng như nâng cấp về mặt nội dung.