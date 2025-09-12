Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến hũ giả

Huy Đạt
Huy Đạt
12/09/2025 04:00 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến hũ chưng giả với quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ thành phẩm. 2 nghi phạm cầm đầu bị bắt giam sau thời gian dài điều hành xưởng chế biến tinh vi, đánh lừa người tiêu dùng ở nhiều địa phương.

Tối 11.9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú P.An Biên, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" khi cả 2 điều hành đường dây sản xuất, buôn bán yến hũ chưng giả rất tinh vi.

Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến hũ giả- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trường và Châu

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, từ năm 2023, Trường từ TP.Hải Phòng vào TP.Đà Nẵng, đứng ra thành lập 2 công ty sản xuất, kinh doanh yến hũ chưng. Để che giấu, Trường nhờ Châu và chị gái của Châu đứng tên pháp nhân, nhưng thực tế toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp điều hành. Đầu năm 2024, Trường đầu tư máy móc, thiết bị, mở xưởng sản xuất tại P.Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng).

Tại đây, Trường chỉ đạo Châu nghiên cứu, tạo ra "sợi yến" giả có hình dạng y hệt yến thật. Một số lô hàng giai đoạn đầu vẫn có yến thật với số lượng ít, nhưng từ 24.6.2025, toàn bộ sản phẩm được làm từ nguyên liệu giả, sau đó phân phối rầm rộ đến nhiều địa phương như TP.Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa, TP.Hải Phòng…, đánh lừa rất nhiều người tiêu dùng.

Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến hũ giả- Ảnh 2.
Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến hũ giả- Ảnh 3.
Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến hũ giả- Ảnh 4.

Yến giả được các đối tượng "nghiên cứu" trước khi đóng lọ, bán ra thị trường

ẢNH: Đ.X

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 11.9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành bắt giữ Trường và Châu. Khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, P.Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng), cơ quan công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau. Kết quả giám định cho thấy, 5 loại không có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến - PV); 10 loại còn lại hàm lượng chỉ đạt 1% so với tiêu chuẩn.

Hiện, Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm toàn bộ đường dây sản xuất, buôn bán yến giả này.

Nước yến giả mạo nhan nhản lừa người tiêu dùng, có loại chỉ 8.000 đồng/hũ

Nước yến giả mạo nhan nhản lừa người tiêu dùng, có loại chỉ 8.000 đồng/hũ

Các sản phẩm nước yến, hũ yến là hàng giả nhan nhản trên thị trường, mạng xã hội, đánh lừa người tiêu dùng, trong đó có những loại được chào bán đến các đại lý với giá chỉ 8.000 đồng/hũ.

