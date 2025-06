Khởi tố nữ bị can có xưởng sản xuất cà phê giả, mang thương hiệu Gia Cát

Ngày 11.6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (60 tuổi, trú tại P.Thuận Lộc, TP.Huế) là chủ cơ sở sản xuất cà phê giả có tên Gia Cát, về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".



Bị can Trần Thị Phước ẢNH: TRẦN HỒNG

Trước đó, ngày 27.5, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế kiểm tra cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột có tên Gia Cát (đóng trên đường Ngô Đức Kế, P.Thuận Lộc, TP.Huế), do bà Trần Thị Phước làm chủ.

Qua đó, phát hiện cơ sở này đã mua nguyên liệu đậu nành, hạt bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sau đó thuê nhân công xay trộn với cà phê hạt rồi đóng gói thành phẩm ghi nhãn hiệu Gia Cát để bán ra thị trường thu lợi.

Bị can Phước còn có cửa hàng kinh doanh bán sản phẩm cà phê này tại địa chỉ 84 Kim Long, P.Kim Long, TP.Huế.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất cà phê Gia Cát ẢNH: TRẦN HỒNG

Cơ sở này trộn cà phê hạt với các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, sau đó đóng gói mang thương hiệu Gia Cát để bán ra thị trường ẢNH: TRẦN HỒNG

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, nhiều sản phẩm cà phê bột ghi nhãn hiệu Gia Cát (hiện công an chưa cung cấp số lượng cụ thể), có hàm lượng caffeine rất thấp so với quy định và bản tự công bố sản phẩm của cơ sở.



Theo cơ quan công an, việc sử dụng nguyên liệu thay thế cà phê hạt, không rõ nguồn gốc để pha trộn nhằm tăng lợi nhuận không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.