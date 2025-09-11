Đà Nẵng: Điều kiện để người có nhà riêng vẫn được mua nhà ở xã hội

Ngày 11.9, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành quy định chi tiết trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng cách xa địa điểm làm việc, được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trường hợp đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng cách xa địa điểm làm việc, thì được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Điều kiện cụ thể là có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng cách địa điểm làm việc từ 30 km trở lên, và cách dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua từ 15 km trở lên.

Khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc.

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại TP.Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công ẢNH: HOÀNG SƠN

Đối với các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo của TP.Đà Nẵng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định: có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách địa điểm làm việc từ 20 km trở lên và cách dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua từ 10 km trở lên.

Khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc phải ngắn hơn khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc.

Khoảng cách được xác định bằng chiều dài của lộ trình đường giao thông đường bộ ngắn nhất giữa hai điểm.

Quy định này được ban hành trong bối cảnh, sau sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng, nhu cầu về nhà ở xã hội cho cán bộ tại khu vực TP.Đà Nẵng (cũ) tăng cao. Để ban hành quy định chi tiết này, trước đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, sở ngành liên quan.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, việc ban hành quyết định này nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội sau khi Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Cùng với đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP.Đà Nẵng (mới) có địa bàn rộng, bán kính di chuyển lớn, phát sinh nhiều trường hợp người lao động thu nhập thấp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa với vị trí làm việc thực tế.

Do đó, việc ban hành quy định cụ thể tiêu chí là cần thiết để làm căn cứ xác định người đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng, theo chỉ tiêu Chính phủ giao, giai đoạn 2025 - 2030, TP.Đà Nẵng sau khi sáp nhập cần hoàn thành gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội, riêng năm 2025 hoàn thành 2.676 căn.