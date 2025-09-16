Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Đang cháy lớn tại phường Thuận Giao

Hoàng Giáp - Đỗ Trường
16/09/2025 12:43 GMT+7

Một nhà xưởng rộng hàng ngàn m2 trên đường Thuận Giao 25 địa bàn phường Thuận Giao, TP.HCM đang cháy lớn. Lực lượng PCCC - CNCH Công an TP.HCM đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Trưa ngày 16.9, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP.HCM đang nỗ lực dập tắt vụ cháy lớn tại một nhà xưởng rộng hàng ngàn m2, có địa chỉ tại phường Thuận Giao (thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, người dân sống tại khu vực phường Thuận Giao phát hiện một nhà xưởng trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao) có khói bốc lên nghi ngút, chỉ ít phút sau người dân nghe những tiếng nổ phát ra tại đây, kèm ngọn lửa lớn bốc lên nghi ngút, bao trùm một diện tích khá lớn trong khu nhà xưởng này.

TP.HCM: Đang cháy lớn tại phường Thuận Giao- Ảnh 1.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các xe chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Cháy lớn tại nhà xưởng giữa khu dân cư, người dân hoảng hốt

TP.HCM: Đang cháy lớn tại phường Thuận Giao- Ảnh 2.

Các lực lượng vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại hiện trường, do nằm trong khu dân cư nên xung quanh khu nhà xưởng đang bị cháy có nhiều nhà dân và các nhà xưởng khác xung quanh. Các lực lượng PCCC - CNCH vẫn đang nỗ lực kiểm soát, khoanh vùng và dập tắt đám cháy, không để cháy lan qua các khu vực xung quanh.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường:

TP.HCM: Đang cháy lớn tại phường Thuận Giao- Ảnh 3.

Các xe chuyên dụng được điều động đến khu vực gần hiện trường

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.HCM: Đang cháy lớn tại phường Thuận Giao- Ảnh 4.

Mái tôn nhà xưởng biến dạng do ngọn lửa quá lớn

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

TP.HCM: Đang cháy lớn tại phường Thuận Giao- Ảnh 5.

Khói đen bốc lên nghi ngút

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

 

Cháy kho phế liệu, cột khói cao hàng chục mét

Cháy kho phế liệu, cột khói cao hàng chục mét

Một kho phế liệu ở P.Đăk Cấm (Quảng Ngãi) bị ngọn lửa bao trùm, cột khói cao hàng chục mét. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

