Cháy kho phế liệu, cột khói cao hàng chục mét

Hải Phong
Hải Phong
15/09/2025 06:30 GMT+7

Một kho phế liệu ở P.Đăk Cấm (Quảng Ngãi) bị ngọn lửa bao trùm, cột khói cao hàng chục mét. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tối 14.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND P.Đăk Cấm (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy kho phế liệu, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà kho.

Cháy kho phế liệu, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 1.

Cháy kho phế liệu ở P.Đăk Cấm (Quảng Ngãi)

ẢNH: XUÂN NINH

Theo ông Ninh, vào khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại kho phế liệu của gia đình ông Đặng Trí Hùng (53 tuổi, ở tổ 1, P.Đăk Cấm), sau đó nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khu nhà kho. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương điều động phương tiện, triển khai các phương án khống chế đám cháy.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 21 giờ 20 ngày 14.9, đám cháy cơ bản được khống chế. "Nhận được tin báo, tôi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường. Lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục phun nước, làm mát, không để lửa bùng phát trở lại. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người", ông Nguyễn Xuân Ninh, Chủ tịch UBND P.Đăk Cấm, cho biết thêm.

Cháy kho phế liệu, cột khói cao hàng chục mét - Ảnh 2.

Đám cháy ở kho phế liệu đã được khống chế

ẢNH: XUÂN NINH

UBND P.Đăk Cấm cũng đã chỉ đạo Công an phường huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng liên quan đến hiện trường để hỗ trợ người dân vận chuyển đồ dùng, vật dụng cần thiết.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu ở Quảng Ngãi và thống kê thiệt hại.

