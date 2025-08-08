Pháp chạy đua dập đám cháy rừng lớn nhất trong 80 năm

Vụ cháy rừng đã khiến 1 người tử vong, 13 người bị thương và khoảng 2.500 hộ gia đình mất điện. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou gọi đây là "thảm họa có quy mô chưa từng có". Các quan chức và chuyên gia cảnh báo hướng gió có thể thay đổi, khiến việc dập lửa thêm phức tạp.

Cháy rừng ở Pháp ngày 6.8 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Junta de Andalucia tối 6.8 xác nhận đám cháy rừng lớn gần khu vực Tarifa bùng phát vào chiều 5.8 hiện đã được khống chế, theo Đài GBC News. Song ông Andalucia kêu gọi người dân tránh xa Tarifa và các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời hạn chế đi lại để lính cứu hỏa làm việc hiệu quả.