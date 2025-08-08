Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Pháp chạy đua dập đám cháy rừng lớn nhất trong 80 năm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/08/2025 06:00 GMT+7

Hơn 2.100 lính cứu hỏa Pháp ngày 7.8 nỗ lực khống chế vụ cháy rừng lớn nhất tại nước này trong gần 80 năm qua, khi đám cháy ở vùng Aude lan nhanh và thiêu rụi hơn 16.000 ha rừng, theo AFP.

Vụ cháy rừng đã khiến 1 người tử vong, 13 người bị thương và khoảng 2.500 hộ gia đình mất điện. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou gọi đây là "thảm họa có quy mô chưa từng có". Các quan chức và chuyên gia cảnh báo hướng gió có thể thay đổi, khiến việc dập lửa thêm phức tạp.

- Ảnh 1.

Cháy rừng ở Pháp ngày 6.8

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Junta de Andalucia tối 6.8 xác nhận đám cháy rừng lớn gần khu vực Tarifa bùng phát vào chiều 5.8 hiện đã được khống chế, theo Đài GBC News. Song ông Andalucia kêu gọi người dân tránh xa Tarifa và các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời hạn chế đi lại để lính cứu hỏa làm việc hiệu quả.

Cháy rừng dữ dội ở Canada, khói bụi ô nhiễm lan tận châu Âu

Cháy rừng dữ dội ở Canada, khói bụi ô nhiễm lan tận châu Âu

Hơn 200 đám cháy rừng hoành hành tại Canada gây ra những đám khói khổng lồ che phủ bầu trời Bắc Mỹ và lan đến tận châu Âu.

